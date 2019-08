Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

02 Enero 2008 |

8:04 p.m. |

Petrocaribe almacenará en depósitos de Antigua y Barbuda

Georgetown / EFE

Los Estados miembros de Petrocaribe en el este del Caribe utilizarán un depósito ya existente en Antigua y Barbuda para almacenar y distribuir combustible, en vez de hacerlo desde Venezuela, informó ayer el primer ministro Baldwin Spencer.



Spencer señaló que Antigua y Barbuda adquirirá este año el resto del 75 por ciento de las acciones de la empresa West Indies Oil Company (WIOC) para cubrir “la necesidad de disponer de un depósito y centro de distribución de combustible efectivo y eficiente en la región”.



“Antes de que mi Gobierno se hiciese cargo de WIOC, los Estados miembros de Petrocaribe estaban examinando planes a corto y mediano plazo para mejorar y expandir una terminal portuaria en el noreste de Venezuela, para satisfacer las necesidades del Caribe Oriental”, dijo.



Agregó que las instalaciones de WIOC tienen capacidad para 322.000 barriles de productos derivados del petróleo, con lo que Antigua y Barbuda se situará como un lugar central en la distribución de combustibles en la región.



Wall Street baja 200 puntos

Nueva York / EFE

La Bolsa de Nueva York mantenía ayer una fuerte tendencia a la baja y el índice Dow Jones de Industriales retrocedía en torno a 200 puntos, después de conocerse que la actividad manufacturera en EU se contrajo en diciembre y de que el precio del crudo llegara a los cien dólares.



Hacia la media sesión, el índice Dow Jones de Industriales, el más importante de Wall Street, retrocedía 208,42 puntos (1,57%), hasta las 13.056,40 unidades. El mercado tecnológico Nasdaq descendía 51,91 puntos (1,96%), hasta situarse su índice en 2.600,37 enteros.



El selectivo S&P 500, que agrupa a los 500 principales valores que cotizan en Nueva York, también perdía 22,01 puntos (1,50%), hasta las 1.446,35 unidades. En conjunto, el NYSE, donde se incluye a todos los valores de Wall Street, bajaba 90,44 puntos (0,93%), hasta las 9.649,88 unidades.



Mexicanos protestan contra subsidios de Estados Unidos

México / EFE

Varias organizaciones campesinas y cívicas mexicanas expresaron ayer su desacuerdo con la política de subsidios que aplican Estados Unidos y Canadá, que deja en desventaja a los productores mexicanos de maíz, frijol, leche y azúcar frente a sus competidores.



Un día después de que entrara en vigor la plena liberalización de esos cuatro productos agrícolas estipulada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), diversas organizaciones denunciaron la insuficiencia de las ayudas que concede México.



El Congreso Agrario Permanente (CAP) aseguró que los “instrumentos compensatorios” de este país “no logran impactar en la capitalización de las unidades productivas”.



Señalaron que la influencia de iniciativas como Procampo “es corta frente a los apoyos que canalizan Estados Unidos y Canadá en el marco del Tlcan”, algo que impacta sobre todo a los productores de granos básicos.



Gobierno recomienda ahorro por alza enérgética

Panamá / ACAN-EFE

El Gobierno panameño recomendó ayer a la población “aplicar medidas de ahorro” de energía con “seriedad”, ante la entrada en vigor ayer del aumento en la tarifa de electricidad.



El administrador general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), Víctor Urrutia, dijo ayer en un comunicado que los panameños tendrán que aplicar medidas de ahorro “para coadyuvar a que la crisis del petróleo” no les impacte más de lo que ya les ha afectado.



“Tal como se anunció el pasado mes de diciembre, a partir del uno de enero de 2008 entró a regir la nueva tarifa para los servicios de energía eléctrica, tema que debemos tomar con seriedad, tanto en los hogares como en las empresas y/o instituciones”, aseguró.



Panamá no es un país productor y, por lo tanto, ha registrado ajustes tarifarios que no afectan al grueso de la población, pues el 90% de los clientes no pagarán ningún aumento, gracias al subsidio estatal de 27.9 millones de dólares para el primer semestre del año, indicó la ASEP.



Inflación boliviana fue de 11.7 %

La Paz / EFE

La inflación acumulada en Bolivia durante 2007 fue del 11.7 por ciento, el triple de lo pronosticado a comienzos de año por el Gobierno de Evo Morales, informó ayer una fuente oficial.



El informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) detalla que la inflación en diciembre pasado aumentó un 0.63 por ciento con respecto a noviembre. Ese incremento del 11.7 por ciento en los precios en 2007 triplica el 3.7 por ciento pronosticado a comienzos de año por el Gobierno y casi duplica la segunda meta del 6 por ciento fijada por el presidente Morales en julio pasado.



Según el reporte del INE, los mayores incrementos de precios en diciembre se registraron en el sector del transporte (1,63 por ciento) y en el de alimentos y bebidas (0.53 por ciento).



Los alimentos que más se encarecieron fueron el locoto, un condimento picante muy usado en el país (24.2 por ciento), el arroz (4 por ciento) y la carne de res con hueso (2.5 por ciento).