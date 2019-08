Nicaragua invierte menos en bienes de EE. UU.

Nicaragua redujo sus importaciones procedentes de EE. UU. en un 12% en el período de enero-abril de este año.

El Banco Central de Nicaragua no ha actualizado las estadísticas de comercio exterior desde abril último, por lo que no se puede saber si la disminución en las compras de bienes en el exterior se ha profundizado en los últimos meses.

La inversión en la compra de bienes de consumo, materias primas y maquinaria de trabajo, procedentes del país norteamericano ascendió a alrededor de US$428 millones en los primeros cuatro meses del año, pero en ese mismo período de 2018 las importaciones procedentes de EE. UU. alcanzaron US$488.2 millones.

EE. UU. es el principal socio comercial de Nicaragua. En el primer cuatrimestre de 2019, el valor de las importaciones desde ese país representó un 27.3% de las importaciones totales de Nicaragua.

Azucena Castillo, diputada opositora y especialista en mercados internacionales, dijo que la caída de las importaciones productos del país norteamericano se debe a dos razones: la primera, el temor de los empresarios de ese país de tener relaciones con personas o empresas señaladas por EE. UU.; y la segunda, la recesión económica que atraviesa Nicaragua.

Según las estadísticas disponibles en el BCN, las importaciones de bienes de consumo desde EE. UU. descendieron en 20%. De estas, las de consumo duradero cayó 50% y las de consumo no duradero, 17%.

Por otra parte, las importaciones de materia prima y bienes intermedios para el sector agropecuario registraron una disminución de 20%; las de materia prima y bienes intermedios para la industria, 32%; y las de materiales de construcción, de 46%.

Bienes de capital

Las importaciones de bienes de capital, que comprende equipos y maquinaria, procedentes de EE. UU., fueron las que más descendieron.

En el primer cuatrimestre de este año, la inversión en importaciones de bienes de capital para el sector agropecuario cayó 63%; las dirigidas a la industria, 37%; y las que vienen para el sector transporte, 65%.

Según Castillo, debido a la recesión económica de Nicaragua no hay inversión. “Las empresas turísticas, las industrias, el comercio, que importan equipos y maquinarias, insumos y materia prima, para el trabajo diario de producción, no están importando lo mismo por el motivo de la recesión. No se puede tapar el sol con un dedo y decir que aquí nada está pasando”, expresó la analista de mercados internacionales.

De las importaciones de Nicaragua que proceden de Estados Unidos, solo las del petróleo y sus derivados tuvieron un incremento: 10%.

El Nuevo Diario adelantó en mayo pasado, en el artículo “Nicaragua deja de comprar petróleo de Venezuela” que en el primer bimestre de este año este país no había comprado ningún barril de petróleo al país sudamericano y estaba comprando el crudo y sus derivados en otros países incluyendo a Estados Unidos.

“Las importaciones de petróleo desde Estados Unidos han aumentado, porque son las que necesitamos para sobrevivir, no importa el costo”, dijo Castillo.

Hasta el mes de abril, cuando se hizo la última actualización de las estadísticas del BCN, las importaciones de petróleo venezolano cayeron 100%.

Además de Estados Unidos, Nicaragua está importando petróleo y sus derivados de México, Ecuador, El Salvador, Honduras y otros países de América Latina, Europa y Asia, que no se especifican en las estadísticas oficiales.

Nicaragua está sumergida en una crisis económica desde el año pasado. Este año, según distintos organismos nacionales e internacionales, el producto interno bruto del país podría caer más de 5%.

Las importaciones en general registraron un descenso de más de 21% en el primer cuatrimestre del año.