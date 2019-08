Caficultor: “La Conatradec realmente no nos ha servido para nada”

Larry Rivera Bolt es un mediano productor de café de La Dalia, Matagalpa, quien explica los efectos de la crisis en su sector productivo, y dice no estar de acuerdo con seguir haciendo el aporte al fondo de la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura (Conatradec).

El caficultor aseguró que las labores culturales que realizan previo al inicio de la cosecha, que comienza en octubre, las está realizando “a medias” por el alto costo de los insumos agrícolas.

Diputados aprueban dictamen de reformas a ley de caficultura

¿Puede hacer una radiografía de la caficultura hoy en nicaragua?

Es tan serio el problema que hemos tenido, que perdí una finca en la zona de La Dalia. La gente que teníamos asegurada las tuvimos que sacar, los que teníamos asegurados en el INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social) los sacamos y los eliminamos, tuve que vender una camioneta para pagar planilla y mantener a las personas y no parar las labores, vendimos otras tierras para poder palanquear las tierras de café. Ese es uno de los problemas que hemos tenido. Con el aumento del precio de los fungicidas, ha subido 50% el costo de los insumos.

¿Eso cómo los ha golpeado financieramente?

Te está quitando poder adquisitivo, porque si antes hacías tres aplicaciones de fertilizantes de 3 onzas, ahora estás haciendo dos aplicaciones de onza y media; entonces, la planta está comiendo menos comida para producir.

¿El seguro social fue el primer golpe?

Ese fue el primer golpe, porque en una finca manteníamos 11. Cuando no podíamos pagar la cuota mensual, mandé a hacer un reajuste y le bajé a seis; cuando ya no podía pagar a seis, le bajé a tres y ahorita que ya no tenemos ninguno. Yo, en mi caso, tenía 45 fijos; ahorita ando en 26. El resto, no sé qué se hizo esa gente, da lástima decirlo, pero los corriste, tenían familia y no sabés dónde los mandaste, porque tu vecino también tiene menos trabajadores; a la redonda, en cinco o diez kilómetros, todo el mundo está con el mínimo de los trabajadores.

¿Cómo funciona la conatradec para un mediano productor como usted?

La Conatradec realmente no nos ha servido para nada a los cafetaleros de cero a mil manzanas, porque no nos ayuda, no nos beneficia; más bien nos han quitado dinero de nuestro café cuando exportamos. Lo meten o lo utilizan en otro recurso, pero a nosotros no nos beneficia. El laboratorio que íbamos a hacer, no lo hicieron; que ese sí nos hubiera ayudado, por lo menos para hacer los análisis de suelo de tu finca y el foliar, y más o menos entendés cómo está la planta en ese momento, pero realmente no nos beneficia en nada.

¿Cuánto ha estado pagando al fondo?

En los últimos años he pagado, un ejemplo, 5,000 quintales oro de café por 2 dólares o 1.50. Son 10,000 dólares que yo he regalado en los últimos 2 años y a mí no me han dado nada, pero sí les he pagado o se los he dado en impuestos. Yo estaría de acuerdo que te cobren impuestos cuando vos ganás, o sea, un ejemplo, si el café está a 180 (dólares) que te cobren 1 dólar o 2 dólares y está bien. Un ejemplo, el año pasado vendí en la última venta 1,600 quintales oro de café a 96.50 (dólares), se lo vendí a la CISA, me quitaron 22 dólares de comercialización, de impuesto el uno y medio, más retenciones; me quedaron 72 dólares por quintal, incluye el aporte de la Conatradec de un dólar; y tenía costos de 120 por quintal, entonces, el año pasado perdí como 80 mil dólares, por eso entregué una finca porque no podía pagar la cuota.

¿Cuál es la historia de esa finca?

Esa la entregué al banco para saldar cuentas que tenía con el banco, porque se me habían subido las habilitaciones que me estaban dando ellos y me era imposible pagar. Tengo fincas de más de 20 años, las otras que tengo, y esa la había comprado hace 5 años para una hija mía y ya había pagado la mitad, me había costado 250 mil dólares y la acabo de perder.

¿El costo de la energía también tuvo un impacto en sus operaciones?

Sí, porque en el beneficio se me ha subido de 1,000 córdobas hasta 9,000 mil córdobas mensuales, cuando lo ocupo. Lo que hacemos ahorita es que cortamos la luz desde febrero y la reactivamos en noviembre, porque siempre nos salen cobrando hasta 20,000 córdobas, eso es demasiado y es un beneficio que está cerrado. Si no buscamos una solución ahorita, el otro año va a haber más desempleo, más preocupación y más miseria.