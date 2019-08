FMI se reúne con opositor de Mauricio Macri

Una misión del Fondo Monetario Internacional se reunió este lunes con Alberto Fernández, candidato del peronismo de centroizquierda y favorito para las presidenciales de octubre en Argentina, quien vertió fuertes críticas al programa por 56,000 millones de dólares que aplica el organismo en el país sudamericano.

"El préstamo recibido por el país y el conjunto de condicionalidades asociado al mismo no han generado ninguno de los resultados esperados", señaló el equipo de Fernández en un comunicado tras la reunión.

Según detalló, "la economía real no ha dejado de contraerse, el empleo y la situación de las empresas y las familias de empeorar, la inflación no ha tenido una trayectoria descendente sostenida y el endeudamiento público no ha dejado de crecer".

A cambio del auxilio financiero, el gobierno del liberal Mauricio Macri aplicó un programa de fuerte ajuste fiscal en una economía en recesión desde 2018, con 32% de pobreza y una inflación anualizada de 55%.

El equipo del candidato por el opositor Frente de Todos recordó que "como fuera advertido en la primera reunión" con la misión del FMI en junio pasado "el último desembolso ha sido íntegramente destinado a financiar la fuga" de divisas.

"Este fenómeno constituye un incumplimiento flagrante a lo dispuesto por Artículo VI del Acta Constitutiva del organismo cuyo primer párrafo dispone que 'ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital'", reprochó.

Fernández marcó sus diferencias con las políticas del FMI y del gobierno.

"El programa económico que impulsa el Gobierno Nacional no refleja ninguna de las prioridades establecidas en la plataforma del Frente de Todos. Tampoco existen coincidencias con las recomendaciones de política impulsadas por el FMI", dijo.

Remarcó que en ambos casos hay "aproximaciones dogmáticas que no se ajustan a las condiciones objetivas actuales ni resuelven los principales problemas estructurales de la economía argentina".

La misión del FMI también se reunió con el equipo económico de Macri, como lo hizo el fin del semana.

El equipo del organismo internacional "mantuvo reuniones de trabajo constructivas" con las autoridades argentinas para analizar "el balance de los acontecimientos recientes", dijo a la prensa un vocero del FMI en Washington, que también resaltó el encuentro con Fernández y sus asesores como un "intercambio productivo de opiniones".

La semana pasada Fernández descartó que el país se encamine a un default si él resulta electo presidente.

También se había dicho contrario a una reestructuración de la deuda como la que Argentina realizó tras caer en moratoria en 2001 con quitas de 75%.

"Nadie puede plantearse seriamente una quita, porque es una deuda contraída hace dos años por un gobierno democrático elegido por los argentinos", explicó.