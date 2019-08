Moneda de Argentina perdió 2,47% en jornada volátil

La moneda argentina se depreció 2,47% este martes a 58,66 pesos por dólar en una jornada volátil en la que el Banco Central subastó 300 millones de dólares para moderar el tipo de cambio.

La depreciación de la moneda se produce en paralelo a una agitada jornada bursátil, con caídas de hasta 13% en algunas de las acciones líderes, un día después de que el candidato centroizquierdista Alberto Fernández, favorito para las presidenciales del 27 de octubre, criticó duramente al Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Lo que podemos proyectar es bastante negativo. La economía está muy frágil y se volvió mucho más frágil después de las primarias" en las que Fernández consiguió 47% de los votos, dijo a la AFP Matías Rajnerman, de la firma Ecolatina.

Los mercados reaccionaron con fuertes caídas luego de las primarias del 11 de agosto que colocaron a Fernández como claro favorito a la presidencia, frente al presidente liberal Mauricio Macri que obtuvo 32% de los votos. Esa semana, el peso se depreció 20% y la Bolsa de Buenos Aires perdió 30%.

Fernández y sus asesores económicos se reunieron el lunes en Buenos Aires con una misión del FMI, que en 2018 otorgó un préstamo por 56.000 millones a Argentina a cambio de un severo programa de ajuste fiscal.

"El préstamo recibido por el país y el conjunto de condicionalidades asociado al mismo no han generado ninguno de los resultados esperados. La economía real no ha dejado de contraerse, el empleo y la situación de las empresas y las familias de empeorar, la inflación no ha tenido una trayectoria descendente sostenida y el endeudamiento público no ha dejado de crecer", aseveró la coalición de Fernández en un comunicado tras ese encuentro.

Argentina se encuentra en recesión desde el año pasado, con una inflación anualizada de 55%, una de las más altas del mundo, y un tercio de la población en pobreza.