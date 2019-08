Faltan recursos para plan ganadero, afirman productores

Las principales organizaciones de ganaderos de Nicaragua se preguntaron este martes con qué recursos echará a andar el Gobierno la “Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Ganadería Bovina”, que presentó el lunes.

Esa estrategia, plasmada en un documento oficial, no menciona ninguna fuente de financiamiento y tampoco detalla cómo implementará las medidas plasmadas en el plan, dijo Álvaro Vargas, presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic).

El documento oficial plantea buscar una mejora de la productividad ganadera y mantener el estatus sanitario que tiene actualmente el país.

“Con estatus sanitario es posible encontrar mejores mercados, que también se contempla, pero con los incrementos de los costos de producción los ganaderos no pueden cumplir con los protocolos necesarios para la crianza de un ganado saludable ni mejorar la eficiencia productiva”, subrayó Vargas.

La estrategia del Gobierno indica que se impulsará el mejoramiento genético para incrementar la productividad en las fincas ganaderas, a través de “jornadas para la inseminación de 220,000 vacas con semen de alta calidad genética que permitan incrementar la productividad de la carne y leche; visitas de asistencia técnica especializada a 20,000 ganaderos para acompañarlos en el manejo nutricional, reproductivo y sanitario del ganado; fortalecimiento de 300 promotores inseminadores certificados con equipos e implementos básicos como termos, guantes, pistolas y fundas para la inseminación artificial, así como hormonas para la sincronización de vientres de las fincas ganaderas”.

Vargas comentó: “Lo que vemos ahí es una lista de las necesidades que tiene la ganadería, pero de ahí a que digan cómo van a implementar ese plan estratégico, es otra cosa”.

El plan gubernamental promete el “fortalecimiento de dos centros especializados en mejoramiento genético bovino, a través de la consolidación de infraestructura, equipamiento y personal técnico”; más acciones para la sanidad, trazabilidad e inocuidad del ganado bovino. “Promoveremos la certificación de fincas libres de brucelosis y tuberculosis, a fin de garantizar la sanidad del hato, salud pública y el acceso a mercado”, indica.

René Blandón, presidente de la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua (Conagan), aseguró que lo propuesto en esa estrategia no es nada nuevo, porque el sector ganadero y la industria de la carne han trabajado en algunos planes allí incluidos, pero se han atrasado y han bajado las expectativas, debido a la crisis del país.

Costo de producción

En materia de alimentación y nutrición de la ganadería, la estrategia gubernamental ofrece “impulsar la producción de pastos, forrajes y alternativas tecnológicas para la nutrición del hato ganadero”.

El presidente de Faganic recordó que debido a la reforma tributaria, impuesta por el Gobierno este año, los precios de los insumos que utilizan los ganaderos han subido entre 15% y 35%.

Vargas dijo que hay una contradicción entre lo que propone esa estrategia del Gobierno y el impacto que ha provocado la reforma fiscal.

Blandón coincidió con que la actividad de los ganaderos nicaragüenses ha dejado de ser competitiva, por el aumento en los precios de producción.

“Nosotros seguimos demandando que se derogue esa ley (de reforma tributaria). A mí me pareció muy bonito lo que se plasmó en ese documento (la estrategia), pero me parece también que es más de lo mismo. No se habló específicamente de financiamiento, y aquí, si no hay financiamiento, al menos que todo vaya a ser donado, no creo que prospere”, opinó el representante de Conagan.

La estrategia gubernamental expresa que “se fortalecerán las capacidades de productores y técnicos, mejorar el manejo del ganado bovino; se promoverá la producción sostenible de la ganadería en los municipios del Corredor Seco, a través de la instalación de sistemas de recolección de agua para bebederos del ganado y el establecimiento de sistemas silvopastoriles”.

Blandón comentó: “Quieren que la ganadería se transforme cuando están apretando al productor con impuestos, increíblemente… El financiamiento es el componente principal… Los ganaderos necesitan financiamiento que sea favorable y que se pueda pagar por medio de las inversiones que se hagan, y no con los activos de los productores”.

El crédito ganadero bajó 21.7% en junio pasado, versus el mismo mes de 2018, al pasar de C$3,573.2 millones a C$2,797.7 millones, según el más reciente informe del Banco Central.

“El sector ganadero casi no podía acceder a financiamiento, desde antes de la crisis. Ahora, con estos incrementos de los costos de producción y bajando los márgenes de utilidad de la ganadería es más difícil que le presten al ganadero”, dijo Álvaro Vargas.

Según las cifras oficiales, Nicaragua tiene alrededor de 5.5 millones de cabezas de ganado bovino y el sector ganadero genera 650,000 empleos permanentes en el país.