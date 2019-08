Encontrar empleo se vuelve más difícil

Solahanye Hernández una joven de 22 años recién graduada de la carrera de Comunicación para el Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), busca empleo desde hace 5 meses en Managua, en cualquier actividad. Es originaria de la Isla de Ometepe, pero su esperanza está en la capital.

“Solo me han llamado una vez (de un supermercado) y me dijeron que me iban a volver a llamar, que estuviera pendiente”, relata Hernández.

Tayra Palacios, especialista en recursos humanos, comenta que debido a la recesión económica que enfrenta el país “se ha incrementado el número de solicitantes o aspirantes a una plaza laboral”.

“La crisis ha afectado a todos los segmentos o sectores. Diría que la búsqueda de empleo es igual para todos”, dice Palacios.

Explica que los requisitos para buscar un empleo en Nicaragua “siguen siendo los mismos”, sin embargo, debido a la recesión las empresas están buscando candidatos que “generen valor agregado” y “servicios de excelencia”.

Contexto

En los últimos 16 meses la economía de Nicaragua se ha deteriorado y las proyecciones de distintos organismos, nacionales e internacionales, indican que el producto interno bruto (PIB) tendrá este año una contracción de 5% o más.

“Cuando una economía está en recesión se hace más difícil conseguir un empleo, porque las ofertas son pocas, pero la demanda sobrepasa lo estimado (…). La población se encuentra desesperada por buscar una oportunidad de ingresos para sus hogares; recordemos que muchas personas son el sustento de su familia”, dice Palacios.

Solahanye Hernández manifiesta su esperanza de conseguir un empleo en cualquier área, no importa si no es la de su profesión. “Es bastante difícil conseguir empleo. No soy solo yo, de hecho, andamos dos amigas más, que andamos en lo mismo y vemos la cosa bastante difícil, pero uno nunca se tiene que dar por vencido. La cosa está complicada para lo del empleo”, declaró.

El 2 de abril de 2018, 16 días antes de que estallara la crisis sociopolítica en el país, el ingeniero en sistemas Joel Latino renunció al empleo que tenía, para irse a otra empresa donde le ofrecían una mejor remuneración económica y 2 meses después quedaría en el desempleo.

El 30 de junio del mismo año, los encargados de la empresa reunieron a todo el personal y les notificaron que ese sería su “último día” de trabajo.

“Era una empresa del sector turismo, que fue uno de los más afectados por la crisis. Entonces, el hotel estaba tambaleando y supuestamente nos iban a mantener hasta diciembre (de 2018), pero, como vieron que se dificultó todo, cerraron”, relata Latino.

Estuvo en el desempleo durante los siguientes 6 meses, hasta que en noviembre de 2018 logró conseguir una plaza en su antigua empresa, un proveedor de servicios de telefonía, aunque en condiciones inferiores a las que tenía cuando renunció.

“De noviembre para esta parte, he estado trabajando, pero con menos salario que el que tenía anteriormente (…). Como yo había estado trabajando con ellos, dejé buenas referencias y me volvieron a llamar”, confiesa.

Sobrecalificados

Por su experiencia en el reclutamiento de personal, Tayra Palacios afirma que son “centenares de hojas de vida” las que llegan a las empresas, “de todo tipo, desde el más preparado académicamente, con mayor experiencia, hasta el de menor experiencia y preparación”.

“Muchos currículos que llegan están sobrevalorados (más calificados) de acuerdo al puesto que están requiriendo y muchas veces esta situación te afecta para la selección del candidato”, señala Palacios.

Un candidato con un currículo sobrevalorado puede ser un profesional que invirtió tiempo y dinero estudiando, o que en algún momento de su vida laboral ocupó jefaturas y corre el riesgo de ser rechazado por el mercado laboral por estar sobrecalificado.

“Mis recomendaciones sería que apliquen en aquellos puestos que vayan acorde a su experiencia laboral y preparación académica”, sugiere Palacios.

Latino dice que convive con la incertidumbre de que puedan despedirlo en cualquier momento, porque es un contrato por servicios profesionales que le renuevan cada cierto tiempo.

“Está siempre la tensión de que en cualquier momento cierran por la dificultad, y en paralelo yo siempre sigo buscando, pero a las entrevistas que he ido, a la hora de negociar con ellos, no llenan la expectativa que yo tengo. Te quieren pagar menos de lo que vos pedís”, cuenta Latino.

Palacios recomienda a las personas desempleadas que aprovechen los “trabajos de temporadas, buscar trabajos con horarios especiales o emprender nuevos proyectos de trabajo”.

Los nuevos aspirantes, sin experiencia laboral, pueden buscar prácticas profesionales en las empresas, sugiere Palacios.

Congelan salario mínimo

La Comisión Nacional del Salario Mínimo acordó este jueves mantener la paga mínima actual, sin ningún cambio, y dispuso que se retomará la negociación hasta el 29 de febrero del 2020.

Debido a la situación económica del país, este año no hubo incremento salarial. Las diferentes cámaras empresariales del país habían instado al Gobierno a no incrementar el salario mínimo para evitar más desempleo.

Colaboración: Manuel Bejarano