Dos empresarias en la directiva del Cosep quieren trabajar por la institucionalidad

“Difícilmente podemos decir que está todo normal”

Leslie Martínez Suazo, presidenta de la CNC

¿QUÉ CAMBIOS QUIEREN VER DENTRO DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COSEP?

Creo que es muy positivo que haya más participación de las mujeres dentro de toda la dirección del Cosep, es muy importante, en general las mujeres nos venimos abriendo espacio con mucho esfuerzo. En nuestro medio, que es sumamente destacado por hombres, abrirse esos espacios cuesta, es para nosotras las mujeres un reto el poder estar en estos nuevos cargos. Pondríamos nuestro esfuerzo, nuestra disciplina, creo que la mayoría de las mujeres somos disciplinadas, esforzadas, tenemos esa capacidad de lidiar, tanto en nuestro hogar como en nuestra profesión y nuestro trabajo, eso es muy importante para el Cosep, la disciplina, el esfuerzo, el orden, la institucionalidad.

¿QUÉ EJES DE TRABAJO LE GUSTARÍA SE RETOMARAN EN ESTE PERÍODO?

Trabajar alrededor de la capacitación de aprender y emprender. La institucionalidad es para mí el área más preponderante.

¿CREE QUE ASUMIÓ ESTE CARGO EN UN MOMENTO DIFÍCIL?

Creo que sí, la verdad, no se puede ocultar el sol con un dedo, es una situación muy difícil, pero eso también nos ayuda a tomar retos y los retos son muy importantes, ha sido una manera de cómo he venido evolucionando como persona, como profesional y creo que este es un reto nuevo que hay que tomar y hay que tener constancia, voy a tratar de dar lo mejor que se pueda para alinearnos en ese camino por Nicaragua.

EL PRESIDENTE DEL COSEP DIJO QUE SE CONFORMARÁ UN GRUPO DE TRABAJO ELECTORAL. ¿CUÁL ES SU OPINIÓN?

Creo que esa va a ser una parte en la que difícilmente me veo, creo que mis prioridades son otras, sí, como Cosep las voy a apoyar, pero cada quien tiene sus fortalezas, disciplina, visiones y como Cámara, solo que se me mandara mi Consejo. Si mi Consejo me mandata a que participemos en la parte electoral, pues sí lo haremos, pero en el aspecto personal, no lo veo.

Sí, estoy con el objetivo de que defendamos el voto, pero hay muchas formas de cómo defenderlo, creo que mis prioridades son la capacitación, la institucionalidad y desarrollar dentro del cargo que se me ha encomendado lo mejor que se pueda, para mí es un reto haber sido designada en ese cargo, entonces, hay que poner mucho énfasis en que la parte fiscal del Cosep ande por el buen orden que debe andar.

¿EN EL CONTEXTO DEL PAÍS, ESTÁ DISPUESTA A BRINDAR ESE APOYO?

La Alianza Cívica tiene sus objetivos, su trabajo, creo que todos los nicaragüenses lo estamos apoyando, es la manera cívica, incluso, que está designada en apoyo al exterior, creo que es la forma en cómo nosotros los nicaragüenses resolveríamos nuestros problemas a través del diálogo y es muy importante para nosotros que lo apoyemos, pero siempre y cuando las personas tengan la voluntad de hacerlo.

¿SE DEBE A LA CÁMARA QUE REPRESENTA?

Claro, yo me debo principalmente a la Cámara y a los socios de la Cámara. Siempre y cuando nosotros aquí dentro de la Cámara, de manera consensuada hagamos grupos de trabajos, si así lo demandan, y que lo apruebe nuestro gremio y nuestro Consejo.

USTED DECÍA QUE HAY MUCHAS FORMAS DE DEFENDER EL VOTO. ¿CUÁLES SON?

Una de ellas es el respeto por las leyes, si las leyes se respetan esa es una forma de cómo debemos defender nuestro voto.

EL SECTOR PRIVADO INSISTE QUE SE DEBE SOLUCIONAR LA CRISIS SOCIOPOLÍTICA PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS DEL PAÍS. ¿QUÉ ACCIONES DESARROLLARÁN EN ESE SENTIDO?

Procurar como a través de medios cívicos busquemos el diálogo, lleguemos a unos acuerdos que estabilicen el país, para que nosotros como empresarios sigamos invirtiendo.

¿CREE QUE EL PAÍS YA RECUPERÓ LA NORMALIDAD QUE PERDIÓ CON LA CRISIS SOCIOPOLÍTICA?

Difícilmente podemos decir que está todo normal si ahorita solo hay trabajo en el sector público. La inversión está dada solamente en la inversión pública, no hay inversión privada, ni nacional, ni extranjera. No es cierto que estemos dentro de parámetros normales.

¿QUÉ LE PARECE QUE LA ALIANZA CÍVICA PUEDA CONVERTIRSE EN UN PARTIDO POLÍTICO?

No creo que llegue, más bien creo que el trabajo de la Alianza sería muy positivo de manera no política, aglutinando a muchos sectores que vayamos con un objetivo principal, que es por nuestro país.

“El Cosep se tiene que ocupar de los temas de interés nacional”

Ximena González Oliú, presidenta del INDE y recién electa en la directiva del COSEP.

¿CUÁL SERÁ SU APORTE EN EL COSEP?

Me gustaría un Cosep, en el que la mujer tenga un papel más preponderante, porque las mujeres tenemos mucho que aportar a la sociedad, representamos a la fuerza económica de este país un alto porcentaje, somos jefas de hogar y somos profesionales.

¿QUÉ TEMAS LE GUSTARÍA SEAN INCLUIDOS EN LA AGENDA DEL COSEP?

Incidiría en la coyuntura nacional el tema de la institucionalidad, de la participación, del relevo, de la alternancia de poder, el tema de la democracia y además, la libertad de expresión, donde uno pueda opinar con respeto y profesionalismo.

¿Y EL TEMA ELECTORAL?

Eso es muy apropiado desde el punto de vista que todos somos ciudadanos, tenemos que participar, involucrarnos, esforzarnos para estar ahí, para que podamos como ciudadanos ejercer esos derechos, uno tiene que preparar ese camino.

El tema de las elecciones no tiene importancia, solamente el día de la elección, sino todo lo que nos lleve a que esa elección sea transparente, sea democrática, tenemos muchos temas en este contexto porque sabemos que los poderes del Estado en este país están secuestrados, todos obedecen al Poder Ejecutivo y eso ha provocado la falta de institucionalidad que sufre Nicaragua.

¿ES ALGO EN LO QUE ESTÁN DE ACUERDO TODOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO?

Sí, definitivamente porque es un tema ciudadano y el Cosep se tiene que ocupar de los temas de interés nacional como es un tema electoral, el Cosep no solo es y no debería ser solo para velar por los temas económicos. La economía iba creciendo y los indicadores eran positivos, pero había un espacio de la sociedad que no podía ejercer sus derechos, dejarlos de ver y conversar y no ponerlos en primer lugar trajo una explosión social y el Cosep en sus estatus y en sus objetivos establece no solo la libre empresa, sino también la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión y la institucionalidad.

¿APOYA LA POSIBILIDAD DE UN ADELANTO DE ELECCIONES?

Las elecciones están establecidas, estamos claros todos, para el 2021, sin embargo, se ha pedido el adelanto de elecciones por una necesidad de país, existe una crisis social que luego se convirtió en política y ahora también es económica, producto de la represión, falta de tolerancia, producto que en Nicaragua habían ciudadanos que podían ejercer derechos y otros no. Pensando en Nicaragua, primero tendríamos que responsablemente tomar esa decisión, el Gobierno debería de escuchar la demanda de la mayoría para que Nicaragua se pueda volver a incursionar en el desarrollo que todos necesitamos. Adelantar las elecciones nos va a traer esa confianza que se necesita, esa certidumbre que nos permitirá que las personas puedan invertir.

¿MIRA A LA ALIANZA CÍVICA CONVERTIRSE EN UN PARTIDO POLÍTICO?

La verdad es que es difícil saber si se va a llevar por ese curso el río, creo que en Nicaragua tenemos líderes valiosos que tal vez no los estamos viendo, pero hay mucho potencial, hay muchas personas que tienen muy buenas intenciones, que quieren trabajar por Nicaragua, lo importante es que nosotros sepamos escoger personas idóneas que quieran llegar a servir al Gobierno y contribuir al desarrollo de Nicaragua con justicia, sin olvidar lo que ha sucedido.

¿CREE QUE YA TODO ESTÁ NORMAL EN EL PAÍS?

No, lo que hay es un Estado de facto, estamos en un Estado de censura absoluta, aquí hay ciudadanos de diferentes tipos, hay unos que pueden salir con la bandera roja y negra y la bandera azul y blanco y nada les pasa y hay otros que si salimos terminamos presos. Eso es una falacia que nadie la cree, nadie la siente y nadie la vive.