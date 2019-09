BCN se atrasa en publicación de informe de remesas

El Banco Central de Nicaragua (BCN) no publicó el pasado 29 de agosto la actualización de las estadísticas de remesas familiares correspondientes a julio, como está establecido en su calendario de publicaciones.

Las estadísticas de remesas familiares mensuales tiene un retraso de ocho días, pese a que el BCN hasta junio había estado publicando esos datos conforme a lo estipulado en su calendario de publicaciones.

El dato correspondiente a junio fue publicado el pasado 25 de julio.

En ese mes, las remesas sumaron US$134.3 millones y el BCN destacó que fue una suma mayor a los US$115.2 millones que se recibieron en el mismo período de 2018.

El BCN, además, continúa sin actualizar una serie de estadísticas que son importantes para conocer el comportamiento económico del país y sirven para “tomar decisiones” de inversión, manifestó el economista José Vélez Morgan.

“Un indicador es como un índice de hacia dónde van las cosas, entonces, si vos tenés ahorros y querés invertir o querés contratar gente, querés hacer movimientos de tu empresa o de tu capital, vos decís por aquí va la dirección”, mencionó Vélez Morgan.

Otros informes

Otro indicador económico que el BCN no actualiza es el referido al de Comercio Exterior, que tendría que haber sido publicado el pasado 19 de agosto.

Este informe contiene datos más detallados sobre el comportamiento de las importaciones y exportaciones del país.

El último, con información a abril, fue dado a conocer el pasado 28 de junio y refleja una disminución en el resultado de las importaciones de mercancías hasta por US$403.6 millones.

La disminución observada con respecto a igual período de 2018 fue el resultado de menores compras al exterior de bienes de capital (- 42.3%), bienes intermedios (-19.4%), bienes de consumo (-18.4%) y la factura petrolera (-9.4%), señala el último informe.

Después de abril, los datos de comercio exterior están en “blanco”, sin nada nuevo que diga cómo anda el comportamiento de las importaciones y exportaciones.

“Si no publican es porque la cosa sigue peor y de esas importaciones de bienes de capital dependen las producciones de 2020 y el 2021 (…) Me preocupa que no estamos invirtiendo para estos años. Los bienes de capital agrícola se desplomaron aproximadamente un 70% y en transporte en 55%. Eso es alarmante porque estamos empeñando la producción de al menos dos años”, dijo Vélez Morgan.

El BCN también ha modificado la publicación del estado de las Reservas Internacionales Brutas (RIB), que fueron actualizadas hasta el 31 de julio último.

Las RIB experimentaron en julio una nueva contracción hasta ubicarse en US$2,183.9 millones, según los más recientes datos publicados por el Banco Central.

“Hay muchos datos que no están actualizándose. Tengo que aceptar que desde julio están sin moverse. Es un dato en el que no se puede confiar. Ahí está estático. Normalmente se actualizaba todos los días. Es el indicador más importante para los inversionistas”, agregó el economista Vélez.

Otros datos como el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) permanecen estáticos desde el seis de mayo pasado, cuando el BCN decidió publicar, con retrasos, los indicadores correspondientes a febrero de 2019.

El 17 de junio, el BCN tendría que haber publicado el informe correspondiente a marzo, sin embargo no lo hizo, de igual forma, según calendario de publicaciones, tendría que haber presentado el informe correspondiente a mayo de 2019 el pasado 16 de julio, pero no lo hicieron.

El 9 de agosto debió actualizarse el informe que presenta las estadísticas sobre el empleo en el sector formal del país y que ofrece un panorama sobre los salarios promedios y mínimos, pero a la fecha aún sigue sin actualizarse.

Todos los datos sobre producción pecuaria, agrícola, pesquera y de las otras actividades fueron actualizados por última vez en febrero pasado.