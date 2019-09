Comprar o vender bienes raíces en tiempos difíciles...

Hay mucha gente que me pregunta si el mercado de bienes raíces está paralizado. ¡Y la respuesta es no! Tal vez la construcción de casas nuevas sí está bastante afectada, pero la reventa de casas y terrenos está bastante activa, razón por la que el sistema bancario no está dando financiamiento.

En tiempos duros hay que usar estrategias e intentar dejar los sentimientos a un lado. El mercado está golpeado y el riesgo e incertidumbre de comprar propiedades hoy en día ha hecho que los precios bajen. Pues es normal, el que puede comprar está asumiendo un gran riesgo y quiere minimizar su riesgo comprando el bien a un precio menor.

Los vendedores que no quieran aceptar esta realidad, pues no tienen que vender. Bajar precios no es mal vender un bien, ni tampoco regalarlo, simplemente el mercado ya no está dispuesto a pagar el precio de antes y es una realidad que no se puede obviar. También tienen que estar claros que al igual que el mercado se va a mejorar algún día, hay probabilidad que empeore aún más antes que mejore.

Los mercados son cíclicos. Habrá épocas bajas y épocas altas, tanto año con año, como en ciclos de altos y bajos. Y estos ciclos siempre pasarán, la cosa es que nadie sabe cuándo subirán ni cuándo bajarán. ¡Nadie! sencillamente es imposible predecir el mercado.

Por eso, al comprar o vender, hay que ser estratégico. Hay que hacerse preguntas estratégicas y analizar el riesgo, consecuencias y beneficios, tanto para compradores como vendedores.

Los compradores deberían hacerse preguntas como estas: ¿Puedo hacerle frente a los gastos mensuales de esta casa sin que me desestabilice?

¿Estaré bien económicamente si los ingresos de esta casa por el momento son más bajos que los egresos hasta que el mercado se componga? ¿Estoy comprando a un precio satisfactorio para que cuando el mercado vuelva a subir mi retorno sea atractivo?

Los vendedores deberían de hacerse preguntas como estas: ¿Sería posible recuperar mi inversión más rápido si vendo esta propiedad y reinvierto en otra o en algo más o en otro lugar? ¿Vender ahora me dejaría en una situación más estable para poder enfrentar los tiempos difíciles y estar listo cuando mejoren? ¿Estoy tomando en cuenta y contabilizando todos los gastos mensuales de mantenimiento, impuestos, seguridad y seguros al querer mantener este bien?

En fin, el mercado de bienes raíces está activo y siempre lo estará. En las buenas y malas siempre hay compradores y vendedores y oportunidades para todos los gustos y colores. Casi 2/3 de la riqueza del mundo está en bienes raíces, y es porque es una excelente inversión y muy lucrativa. Pero es una inversión que se tiene que tomar muy en serio, asesorarse bien y pensar estratégicamente, ya que se puede ganar mucho dinero en estas inversiones, si es que las hacemos bien.