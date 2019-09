Precio del café supera los US$100

El precio internacional del café se mantuvo este martes por encima de los US$100 el quintal, tras una jornada en la que los contratos de futuro experimentaron una baja de 3.11%, respecto al día anterior, según el portal financiero Investing.

Este martes, al cierre del mercado en la Bolsa de Nueva York, el precio del café alcanzó US$100.60 por quintal, manteniendo entre los caficultores las expectativas de una recuperación del precio del grano.

El pasado 10 de septiembre, cuando los contratos de futuro se fijaron en US$101.78 el quintal, el café empezó a tener una ligera recuperación.

Desde agosto, cuando el precio más bajo se situó en US$91.15 el quintal, este commodity no había mostrado signos de recuperación en el mercado internacional.

Aura Lila Sevilla, presidenta de la Alianza Nacional de Cafetaleros de Nicaragua (ANCN), cree que el alza que han tenido los contratos de futuro de petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) podría estar favoreciendo el comportamiento de los precios del café.

“Este cambio puede ser influenciado por el precio del petróleo… Hay una esperanza de que eso suceda, hay otra serie de factores geopolíticos que afecta el precio de esta materia prima (del café), por lo menos tenemos la esperanza de que reaccione, ese es un factor que está empujando el precio del café”, explicó Sevilla.

Esta semana, en el mercado de Nueva York el barril de WTI en los contratos a octubre aumentó 14.7%, situándolo a US$62.90.

Este martes, el precio del crudo en Nueva York cayó 6.39%, solo un día después de haber subido más de 14% tras los ataques del fin de semana contra las instalaciones petroleras saudíes.

El barril de WTI para entrega también en octubre cerró en US$58.84, luego de conocerse que la producción de petróleo de Arabia Saudita será restablecida a fines de septiembre.

“Cuando los precios del petróleo bajan, el precio del café también tiende a bajar”, explicó Sevilla.

“Aunque el precio alcanzado por el café en estos días está lejos aún de cubrir los costos de producción, es mucho mejor que el de las últimas semanas”, dijo Aída Flores, de la Cooperativa Mujeres Trabajadoras de Dipilto R.L., ubicada en el municipio de Dipilto, en Nueva Segovia.

Igual que el resto de productores de café, las 25 mujeres que forman esta cooperativa esperan que el café recupere su precio.

“Eso esperamos, porque eso nos da esperanza de recuperarnos un poco porque el año pasado todos nos fuimos a la quiebra con esos precios que hubo (…). Cuando el café empieza a subir hay una tendencia al alza, por eso estamos alegres”, señaló Flores.

El café sigue ocupando el primer puesto en valor entre las exportaciones nicaragüenses. Entre enero y agosto, las exportaciones de café oro han generado US$400.4 millones de ganancias al país, según datos del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex).

Lluvia

Por otro lado, la falta de lluvias en algunas zonas del país mantiene en alerta a los caficultores y amenaza la cosecha del próximo ciclo, afirmó Flores.

“El problema es la sequía, porque con eso que no llueve el café no se madura como se debe, los árboles están bien tristes y los viveros que se plantaron creo que se van a perder también, yo renové un cuarto de manzana y están deprimidos”, mencionó Flores.

Sevilla explicó que la sequía, producto de la prolongada canícula, afectó los cafetales. “Sí, van a haber afectaciones, no te puedo decir en qué porcentaje, porque tuvimos casi un mes de una sequía prolongada, no hubo lluvia, y el grano de café cuando está en desarrollo y formación necesita agua y no la tuvimos”, afirmó.