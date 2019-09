Banpro recibe otro financiamiento, de US$125 millones

El Banpro Grupo Promerica informó este martes que suscribió un programa de financiamiento hasta por US$125 millones, estructurado por Credit Suisse AG, en el que además participan otras instituciones como: BID Invest, China Co-financing Fund for Latin America and the Caribbean, ResponsAbility y otros.

“Este importante préstamo estructurado coloca en una posición competitiva única a Banpro Grupo Promerica, de cara al crecimiento de su cartera de préstamos para apoyar los distintos sectores económicos del país”, señaló el doctor Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo de la institución financiera.

“Banpro Grupo Promerica es el banco líder del país y uno de los actores más importantes del mercado al proporcionar financiamiento a la cadena de valor de los agro negocios” expresó el ingeniero Juan Carlos Argüello, gerente general de la entidad bancaria.

En los últimos 10 años, Banpro ha recibido ocho reconocimientos como “El Mejor Banco de Nicaragua”, por la acreditada revista londinense “The Banker’s Magazine”, por su eficiencia, cobertura, cercanía y solidez financiera.

La entidad bancaria agradeció en su nota de prensa la confianza de sus acreedores y reiteró su compromiso con la amplia y variada clientela.