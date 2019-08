Los lácteos repuntan en las exportaciones

Por muchos años se ha mencionado que Nicaragua es el país de Centroamérica con mayor potencial en la producción ganadera. Las cifras de las exportaciones así lo demuestran, sobresaliendo entre los derivados de este rubro los productos lácteos, que en 2007 llegaron casi a los 100 millones de dólares en ventas al exterior, consolidándose entre los primeros productos exportables.



El crecimiento de las exportaciones de lácteos ha sido constante en los últimos años, pero a diferencia de otros períodos, en que el queso destacaba siempre como el que lograba mayor venta, el año recién pasado la leche sobresalió en la generación de divisas, con un 79 por ciento de crecimiento, al pasar de más de 22 millones de dólares de enero a noviembre de 2006, a más de 40 millones de dólares en el mismo período de 2007.



En el caso del queso, de enero a noviembre del año recién pasado se exportó más de 46 millones de dólares, superando los más de 31 millones de dólares logrados en el mismo período del año anterior.



Ronald Blandón, Gerente General de la Comisión Nacional Ganadera, Conagán, dijo que la leche en polvo destacó este año en crecimiento, debido al aumento en el precio del producto en el mercado internacional.



En Nicaragua sólo la empresa Prolacsa es la que fabrica leche en polvo, y logró mejorar su ventas gracias a que la tonelada de dicho producto pasó de 2 mil 200 dólares en enero de 2007 a 6 mil 200 dólares actualmente.



Germán Flores, Presidente de la Unión Nicaragüense de Productores de Leche, Unileche, dijo que es un aliciente lograr ese nivel de ventas al exterior en productos lácteos, pero que aún quedan muchos aspectos por superar, como el acceso al crédito para mejorar la infraestructura de las fincas, y que las cooperativas puedan procesar más leche.



Otra vez China

Como en todos los rubros que están mejorando sus precios en el mercado internacional, China estuvo detrás de ese crecimiento. Blandón aseguró que en el caso de la leche en polvo, China también está influyendo, ya que en ese país se está garantizando la alimentación láctea escolar a través de un programa de gobierno, lo que ha sido suficiente para aumentar la demanda del producto y provocar que se eleve el precio.



Por su parte, Flores consideró que los buenos precios de la leche también se deben a que Estados Unidos ha reducido su producción láctea por priorizar el etanol a base de maíz, bajando el subsidio a los ganaderos.



Agregó que el sector lácteo nicaragüense seguirá siendo de mucho empuje en la parte agropecuaria y ya es Nicaragua el mayor productor y exportador de lácteos.



Ronald Blandón, Gerente de Conagán, afirmó que en los lácteos existe en estos momentos para Nicaragua una oportunidad mundial y regional, por los precios de la leche en polvo en el mercado internacional y la alta demanda que tiene el queso en mercados como el salvadoreño.



El gerente de Conagán dijo que precisamente los salvadoreños son muy audaces en el comercio del queso y están llegando más allá de donde llegan las industrias nacionales y ofreciendo mejores precios a los productores.



Esta situación es la que está afectando el acopio de las industrias locales, porque ahora hay más empresas nacionales compitiendo por acopiar leche en los mismos lugares, mientras los salvadoreños se adentran en las montañas.



Añadió que por esa razón se informó de problemas de las industrias locales, las que se quejaron de no tener suficiente producto para abastecer de leche el mercado local.



Señaló que la industria nacional tiene que entrar a competir con mejores precios y calidad, a la vez que el gobierno debe apoyar con infraestructura, para garantizar la comercialización a nivel local y mejorar el precio al productor.



Dijo que si se sigue inyectando plata, dirigiendo los esfuerzos al mercado exterior y si no reacciona la industria nacional, tratando de que toda la cadena productiva de lácteos se enrumbe hacia una estrategia bien definida, podríamos tener mayores exportaciones, pero menor consumo.



Flores, Presidente de Unileche, coincide en que el sector tiene el gran reto de fomentar el consumo interno, que es bien bajo y es algo en que debe trabajar toda la cadena productiva.



Proyecto lácteo regional

Para Blandón no es de extrañarse que los ministros de Agricultura de Nicaragua, Honduras y El Salvador hayan acordado, hace pocos días, gestionar un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para instalar una procesadora de leche en Managua, de cobertura regional. Esto se debe, según el productor, a que los países vecinos se han dado cuenta de que Nicaragua es el que tiene el mayor potencial ganadero.



El proyecto fue discutido durante un encuentro en Managua con el propósito de incentivar la creación de empresas nacionales que ayuden a resolver la baja oferta de leche en polvo que hay en Nicaragua, incentivar la producción ganadera y satisfacer la demanda del comercio regional a precios razonables.



“Una de las recomendaciones de la reunión en la parte de lácteos es solicitar al BCIE fondos para iniciar estudio de factibilidad” de mercado “para instalar en Nicaragua una planta procesadora de leche en polvo”, dijo el ministro hondureño de Agricultura Héctor Hernández a medios de prensa. El proyecto será sometido en enero próximo a la aprobación del Consejo de Ministros de Agricultura de Centroamérica.



La iniciativa fue abordada durante la cita que los representantes sostuvieron en Managua para discutir los problemas de producción y abastecimientos de productos alimenticios de la región.





Crecimiento sostenido del sector lechero

Las exportaciones de productos lácteos pasaron de más de 30 millones de dólares en 2004 a más de 96 millones de dólares en 2007, según el Centro de Trámite de las Exportaciones, Cetrex. La institución detalló que mientras el queso subió un 47 por ciento en la generación de divisas en 2007 (enero a noviembre), las exportaciones de leche subieron el 54 por ciento.



Los lácteos ya superan en monto a muchos rubros importante, en las exportaciones del país y según los productores, si se toma en cuenta el resto de productos derivados de la ganadería, el sector sobresale por encima de todos. Germán Flores, Presidente de Unileche, dijo que el repunte se debe en parte a las mejoras que se han hecho en el país en la productividad y la infraestructura de las fincas ganaderas.



Por su parte, Ronald Blandón, Gerente de Conagán, la tendencia del mercado internacional y la productividad del país, permite estimar que en Nicaragua continuarán creciendo las exportaciones de lácteos, un rubro con mucho potencial. Los productores consideran necesario para lograr una mayor producción y crecimiento de las exportaciones que se mejore la calidad del ordeño, se instalen más centros de acopio y la infraestructura en general, tratando de que los productores saquen con mayor facilidad la leche a los acopios.





Exportaciones de productos lácteos

(Monto en dólares)

2004 2005 2006 2007

30,948,207.24 31,198,277.19 62,500.981.70 96,393,989.50

Fuente: Centro de Trámite de las Exportaciones (Cetrex)