Entrada de nuevos billetes no generará más inflación al país

La contratación para la emisión de nuevos billetes por un monto de más de 11 mil millones de córdobas que la Contraloría General de la República, CGR, aprobó al Banco Central de Nicaragua, no aumenta la oferta monetaria, por lo cual, no existe ningún peligro de inflación, explicó el economista José Luis Medal.



El especialista en temas económicos aseguró que revisando las cifras del dinero que se va a emitir, no se ven aumentos fuertes, que pudieran provocar temor a un aumento de la inflación.



De acuerdo con la solicitud del BCN aprobada por la Contraloría, se contratará directamente la elaboración de 131 millones de formas de billetes en las denominaciones de 500, 200, 100, 50, 20 y 10 córdobas, además de la acusación de monedas de 10 centavos, todo a un valor de 11 mil millones nueve córdobas.



Medal dijo que si se imprimiera dinero en cantidades fuertes sería grave, porque al efecto del petróleo se le sumaría una inflación por el lado de la demanda, pero que eso no se observa en la contratación que se hará.



Señaló que más bien se trata del reemplazo de billetes viejos por nuevos, “y no creo que se deba a una política de emitir grandes cantidades y altas denominaciones”.



Desde octubre del año pasado, Antenor Rosales, Presidente del Banco Central de Nicaragua, BCN, había anunciado la emisión de nuevas monedas, pero se limitó a informar que se trataba de una denominación metálica que sustituiría al billete de diez córdobas.



La sustitución de monedas por billetes se debe, según el funcionario, a que los billetes se deterioran más rápido y salen más caros.



Rosales también explicó en ese entonces, que emitirían 30 millones de córdobas en monedas de un córdoba, para reponer el déficit de las mismas, ocasionado por las máquinas tragamonedas, pero no habló del verdadero monto a emitir.



Asimismo, aclaró que la ciudadanía no debía mezclar la emisión de nuevas monedas con una devaluación o cualquier otro movimiento, “porque Nicaragua tiene estabilizada su política monetaria y una devaluación anual del 5 por ciento, lo que está consignado en el Programa Económico Financiero que el gobierno presentó al Fondo Monetario Internacional, FMI”.





Billete de 200 para facilitar manejo

Medal dijo que la emisión de un nuevo billete de 200 córdobas se debe a una medida para facilitar las operaciones de compra-venta, ya que muchas personas rechazan el billete de 500 córdobas, por la falta de cambio y no se vislumbra la intención de aumentar la cantidad de dinero circulante.



El economista dijo que aunque no se vislumbra ningún impacto inflacionario, algunas personas pueden ponerse suspicaces, por creer que algún efecto negativo tendrá en la economía.



Precisamente José de Jesús Rojas, Gerente General del BCN, menciona en la solicitud presentada ante la Contraloría, que el anuncio para la impresión de billetes y acuñación de monedas, no se haga del conocimiento público, porque puede provocar especulaciones dañinas en perjuicio de la estabilidad económica.



Rojas también explica que la adquisición de monedas toma en cuenta las necesidades de la economía nicaragüense para varios años y por eso el monto relativamente grande que se observa en la contratación que pretenden realizar.