Turismo, zonas francas y Pymes mantendrán exoneraciones

El turismo, la Zona Franca y los pequeños y medianos productores son tres sectores que mantendrán las exoneraciones en la reforma tributaria que está preparando el gobierno, anunció Walter Porras, titular de la Dirección General de Ingresos, DGI, pero no especificó quiénes perderán los beneficios.



El funcionario se refirió al tema luego de participar en la firma de un convenio entre el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Mific; el Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, Inpyme, y la DGI, para facilitar la tramitación de las pequeñas empresas en la Ventanilla Única de Inversiones, VUI.



Sin entrar en detalles, Porras sólo mencionó que continuarán apoyando los incentivos que otorga la Ley 306 a las empresas turísticas y a otros sectores que no especificó, siempre que estén dentro de la ley.



Añadió que también continuarán apoyando la Zona Franca, un sector al que dijo que se le debe agradecer el apoyo que está brindando al gobierno, al generar empleo para muchos nicaragüenses, pero que ahora esas exoneraciones estarán un poco más controladas.



El director de la DGI mencionó además a los pequeños y medianos productores entre los que mantendrán los beneficios en la reforma tributaria, cuya propuesta dijo que está en manos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



El funcionario no especificó cuáles son los sectores que perderán los beneficios fiscales en la reforma tributaria, pero señaló que la misma se trabajará de consenso con todos los sectores de la economía nacional.



Porras tampoco precisó en cuánto aumentará el número de contribuyentes ni el monto en recaudaciones, aunque economistas independientes consideran que la reforma podría dejar hasta 2 mil millones de córdobas adicionales, pero si el gobierno cede ante las presiones de los grupos de interés, quizá la cifra quede en mil millones de córdobas.





Contra la evasión

El director de la DGI manifestó que la reforma tributaria beneficiará al pueblo nicaragüense y que todos los que evadían impuestos ahora se les dificultará un poco más hacerlo.



Para ello dijo que utilizarán las leyes que los gobiernos anteriores no utilizaron, como la Ley Tributaria.



En el tema de los tributos, Porras indicó que las proyecciones para este año son recaudar 14 mil 560 millones de córdobas, mientras que en 2007 el monto que se logró fue de 12 mil 586 millones de córdobas.





Convenio para Mipymes

El convenio que firmó ayer la DGI, el Mific y el Inpyme, tiene el objetivo de facilitar la formalización de las Micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes, en la Ventanilla Única de Inversiones, VUI.



Las Mipymes se inscribirán en la DGI para pagar una cuota fija y al estar formalizadas, podrán gozar de los beneficios que otorga la Ley de Equidad Fiscal a las empresas.



El director de la DGI, Walter Porras, dijo que las empresas que se acojan al convenio sólo pagarán 75 córdobas mensuales de cuota fija y recibirán el apoyo del gobierno, porque en las anteriores administraciones estuvieron marginadas.



La viceministra del Mific, Verónica Rojas, dijo que con el convenio se está finalizando una parte del proceso de impulso a las Mipymes, como es la formalización de las mismas.



Añadió que la mejor forma de desarrollo se logra mediante la formalización, ya que es la mejor manera de recibir beneficios, generar empleo y ayudar a reducir la pobreza del país.



El objetivo del convenio es elevar la competitividad de las Mipymes para que puedan insertarse en el mercado nacional e internacional, y se pre-

tende establecer políticas que permitan impulsar el desarrollo integral de las mismas.