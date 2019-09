Nueva emisión facilitará transacciones

La emisión de 11 mil millones de córdobas en nuevos billetes, donde aparecerán los de 200 córdobas, no debe alarmar a la población, porque antes facilitarán al usuario las transacciones con billetes nuevos que sustituirán a los ya intensamente deteriorados, dijo ayer el presidente del Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales (CIPA), Cirilo Otero.



Otero en declaraciones formuladas a EL NUEVO DIARIO reiteró que ese proceso es una decisión de política monetaria “sobre los billetes que más se ocupan y que tienen mayor impacto en el intercambio comercial”.



Dijo que es natural que el cambio de billetes provoque dudas en la población y, por eso, cuando el Banco Central va a hacer un cambio de billetes, primero realiza estudios sobre el tipo de moneda que más se usa.



Recordó que los billetitos pequeños --con fracciones-- nadie los utilizaba, y mucho menos ahora que hay un proceso inflacionario que provoca gastar más rápidamente el dinero.





Nuevo estudio

“Creo que esta emisión de nuevas unidades de córdobas corresponde a un nuevo estudio que ha hecho el Banco Central”, añadió Otero, quien aseguró que el uso del nuevo billete de 200 córdobas la gente lo va a asimilar rápidamente, porque facilita las compras por encima del de 500 córdobas.



Señaló que con el billete de 500 córdobas hay dificultades porque en las pulperías difícilmente le dan vuelto al llegar a comprar.



“Con el billete de 200 córdobas perfectamente se va a poder pagar cantidades que ahora son normales (a pagarse) como 120 córdobas, 130, 180 o cualquier cantidad que no llegue a los doscientos córdobas”, dijo.



Sobre la sustitución de monedas debido a que las mismas las acaparan los traga-monedas, Otero recordó que el presidente del Banco Central, Antenor Rosales, había explicado que primero se dio la salida de las monedas de cinco córdobas y luego se iba a realizar otra emisión en 2008, porque efectivamente la gente está acumulándolas y no estaban circulando normalmente.



“Hay fondos, reservas y, mal que bien, hay su poquito de producción”, dijo el presidente del CIPA, quien insistió que la medida es para facilitar el uso de la moneda.