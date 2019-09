ABC de las Mipymes

¿Cómo identificar el liderazgo en las Mipymes?



¿Se considera usted un líder empresarial? Entonces, si nos tocase caracterizar dentro de los elementos de éxito a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) encontraríamos el controversial y paradigmático concepto conocido como: LIDERAZGO.



Y si buscamos una definición aglutinante, dependiendo del autor, intelectual o profesional, nos enfrentaremos a una discrepancia entre los mismos, de notorias dimensiones. Sin embargo, podemos expresar, sin lugar a dudas, que un líder es: “Un individuo (varón o mujer) que desde su nacimiento: visualiza, olfatea, emprende y ejecuta ideas (consideradas por otros imposibles), sin pensarlo dos veces”.



En ese sentido, pareciera contradictorio sugerir que un líder debe o no poseer conocimientos técnicos formales. La repuesta es no, ya que la mayoría de los líderes empresariales exitosos no necesariamente han estado sometidos a planes de estudios rigurosos.



Retornando a la interrogante inicial, ¿qué entendemos por liderazgo empresarial? “Es un espíritu innato e insaciable de superación, disciplina, tesón, alta dosis de creatividad, empeño, capacidad autodidacta y persuasión que poseen ciertos seres humanos”.



Para evaluar si es usted o no un empresario líder, responda a sí mismo las siguientes preguntas.



¿Es usted una persona de inspiración constante?

¿Es usted una persona con un alto grado de compromiso con el objetivo-meta que emprende?

¿Es usted una persona que transmite seguridad y confianza a sus subordinados?

¿Es usted una persona que en cada obstáculo vislumbra una oportunidad?

¿Es usted una persona que utiliza el diálogo consensuado versus la orden “per se”?

¿Es usted una persona que investiga y ubica a su manera los conocimientos o técnicas desconocidas para el óptimo desarrollo de su negocio?

Entonces, mi querido lector, si de las siete interrogantes usted respondió cinco positivamente, equivale a un 71%, significa que “satisfactoriamente usted dirige el proceso”. Caso contrario, al contestar dos afirmativamente, se establece que su nivel dista mucho de ser un líder empresarial exitoso.



Domingo Frixione *

dfrixi@hotmail.com

* Doctor en Ciencias Empresariales, autor del libro Autodiagnóstico de las pequeñas y medianas empresas y Presidente de Consede. Cel: 8834866.



La publicación de esta columna del ABC de las Mipymes saldrá cada jueves.