Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

09 Enero 2008 |

3:25 p.m. |

END

Reservas de crudo en EU bajan

Washington / EFE

Las reservas de petróleo en Estados Unidos bajaron en 6.8 millones de barriles la semana pasada y se situaron en 282.8 millones, según anunció ayer el Departamento de Energía, en tanto la mayoría de los analistas esperaba una disminución de menos de un millón de barriles.



La agencia informó que, a pesar de esta disminución del 2.3 por ciento, las reservas de crudo se encuentran un poco más por debajo de la mitad, dentro del promedio para esta época del año.



En la semana anterior las reservas se elevaron a 289.6 millones de barriles. El volumen de reservas fue la semana pasada un 9.8 por ciento inferior al de un año antes. Inmediatamente después de que se divulgaron los datos oficiales, el precio de futuros del petróleo crudo para entrega en febrero bajó 48 centavos, esto es un 0.5 por ciento, a 95.85 dólares por barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York.



Por lo que se refiere a los inventarios de gasolina, el informe precisa que subieron en 5.3 millones de barriles (un 2.6 por ciento), con lo que se situaron en 213.1 millones, frente a los 208.8 millones de la semana precedente.



Euro baja hasta 1.4668 dólares

Fráncfort, Alemania / EFE

El euro bajó ayer en el mercado de Fráncfort y a las 16.00 horas GMT se cambiaba a 1.4668 dólares, frente a los 1.4717 dólares de ayer por la tarde. El Banco Central Europeo (BCE) fijó ayer el cambio oficial del euro en 1.4680 dólares.



Panamá anuncia nuevo aumento en combustibles

Panamá / ACAN-EFE

El Gobierno panameño anunció ayer un nuevo aumento general en los precios de los derivados del petróleo, que oscilan entre los 0.05 y 2.99 dólares.



La nueva tabla de precios regirá desde mañana hasta el 23 de enero próximo, informó la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (APCDC) en un comunicado.



El galón (3.78 litros) de las gasolinas de 95 octanos tendrá un aumento de 0.21 dólares, mientras que la de 91 octanos lo tendrá de 0.15 dólares. El kerosene y el jet fuel aumentarán 0.07 dólares, en tanto para el diesel liviano será de 0.05 dólares.



El diesel marino subirá 0.05 dólares, en tanto que el Bunker C tendrá un incremento de 0.07 dólares. El coste de la bombona de gas de 60 libras (27.24 kilos) aumentará 1.79 dólares, la de 100 libras (45.4 kilos) 2.99 dólares, y el gas licuado a granel 0.14 dólares.



Alta eficiencia energética del "pasto varilla"



Washington / EFE

El "pasto varilla", un cultivo que se considera como posible fuente de biocombustibles, produce un 540 por ciento más de energía que la que se requiere para procesarlo en la obtención de etanol.



Así lo afirma un artículo que publica la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), y que analiza la eficiencia energética de esta planta, conocida por su nombre en inglés "switchgrass" y el científico de Panicum virgatum L.



Este tipo de pasto se cultiva habitualmente para la alimentación del ganado y en los últimos años se le ha visto como posible fuente de combustibles, porque la celulosa presente en las membranas de sus células se convierte fácilmente en azúcar y se fermenta en etanol.



El texto señala que, dado que ese pasto absorbe del dióxido de carbono de la atmósfera durante su crecimiento, el etanol de esta pastura produciría muy pocas emanaciones de las que causan el "efecto invernadero" en la atmósfera.