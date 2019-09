Coordinan acciones para evitar disparo de precios

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Mific, reiteró su posición de no permitir que se disparen los precios de la canasta básica, para lo cual están trabajando en crear una condición armónica entre el proceso de producción y comercialización de las diferentes cadenas productivas, informó recientemente la vicetitular de esa cartera, Verónica Rojas.



Pese a que se han presentado alzas en diferentes productos básicos, la funcionaria aseguró que en muchos casos los valores se han mantenido, gracias a que desde octubre vienen sosteniendo conversaciones con los diferentes eslabones de las cadenas productivas, para lograr un ordenamiento del mercado interno y poder conocer la situación de cada uno de los sectores.



Como ejemplo mencionó en el mercado interno el caso del sector lácteo, cuyos eslabones de la cadena son el productor de leche, el acopiador, el procesador y el consumidor final.



“Con todos esos eslabones estamos trabajando, discutiendo, buscando solución de los problemas con los diferentes ministerios, creando una condición armónica en el proceso de producción y comercialización, y no vamos a permitir que la canasta básica se dispare”, subrayó.



Rojas criticó algunas entrevistas hechas por medios televisivos, que, según ella, consultan a algunos consumidores que a veces ni recuerdan si en realidad ha subido algún producto. “Si se revisan precios, se comprobará que no hay tal elevación”, sostuvo.



Mencionó el caso del pollo, del cual se ha dicho que ha subido de precio, pero que han comprobado que el mismo se mantiene igual y que en esta cadena productiva es más fácil que se mantenga el precio, porque quien industrializa también comercializa el producto.





No hay control de precios

Pese a ese esfuerzo, reconoció que el Mific no puede establecer un control de precios, ya que existe un libre mercado.



"No existen precios oficiales, no se puede decir en cuánto se venderá el producto, pero en el proceso de búsqueda de armonía se dan precios sugeridos que los proponen los mismos distribuidores, pero nosotros estamos supervisando para que no haya mayores incrementos”, apuntó.



Aseguró que los inspectores del ministerio han comprobado que los precios de los principales productos básicos no han subido en mercados y pulperías.



Sin embargo, afirmó que algunos sectores podrían utilizar algunas informaciones sobre la tendencia al incremento de algún rubro y subirle a su producto.



Como ejemplo de ello mencionó el caso de los productores de sorgo, que están buscando una negociación con los avicultores diferente a la establecida, y ello puede ser tomado por algunos como un indicativo de que los productos avícolas van a subir y algún pulpero o dueño de comidería decide subirle desde ahora al producto.



Pero consideró que si logran involucrar también a estos dos sectores dentro de la discusión, se podrían evitar algunas alzas.





Avicultores mantienen compromiso

Por su parte, Donald Tuckler, Director Ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Avicultores y Productores de Alimentos, Anapa, aseguró que el compromiso de la organización de mantener el precio del pollo y el huevo hasta el 31 de enero se está cumpliendo.



El representante de Anapa dijo que, por el contrario, en el caso del huevo lo que se ha comprobado en los monitoreos es que el precio ha venido bajando y el precio promedio que registró a inicios de este año en los mercados es de 50 córdobas, y en el caso del pollo, se mantiene entre los 17 y 18 córdobas la libra, lo que demuestra el cumplimiento del anuncio que hicieron.



No obstante, Tuckler manifestó que diariamente las empresas están revisando los costos de operación, que se ven afectados por la tendencia a las alzas no sólo en energía y combustibles, sino también en el encarecimiento sostenido de materias primas a nivel internacional.



Pero aclaró que tampoco se puede decidir aplicar un alza en el precio de un producto, sobre todo alimenticio, si no se toma en cuenta la disposición del consumidor de seguir adquiriendo el producto, el nivel de ingresos de la ciudadanía, el nivel de oferta y demanda, entre otras cosas.