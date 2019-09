Cosep demanda aprobación del Presupuesto de la República

Discutir el tema del Presupuesto de la República para que sea aprobado pronto y agilizar varias leyes en la Asamblea Nacional para el sector de las Pequeñas y Medianas Empresas, Pymes, está entre las prioridades del sector empresarial, informó el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep, José Adán Aguerri.



El presidente del organismo gremial agregó que la ayuda de los organismos cooperantes y el apoyo que los países del Grupo Consultivo brindarán para paliar los daños ocasionados por el huracán “Félix” en la Costa Atlántica, depende de la aprobación del Presupuesto.



La discusión para la aprobación del Presupuesto General de la República está retrasada, por el enfrentamiento que existe entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.



Los diputados de la oposición han señalado que le harán una serie de cambios al proyecto de Presupuesto, debido a que consideran que no se pretende utilizar de manera discrecional diferentes partidas, entre ellas la del Hambre Cero y otras que pretende manejar la Presidencia.



Dijo que por ahora están a la espera de analizar los cambios que se están proponiendo al Presupuesto, para conocer de qué se trata, pero se tiene que acelerar su aprobación.



“Pero también le hacemos un llamado a las fuerzas políticas, porque no es sólo el tema del Presupuesto, también hay leyes que son fundamentales para las Pymes y para cambiar la matriz energética y que necesitamos que se puedan dar”, expresó Aguerri.



Que agenda política no afecte lo económico

El presidente del Cosep dijo que están solicitando a la clase política que la agenda que están manejando no afecte lo económico, porque es fundamental que se separen ambas cosas.



Por tal razón, insistió en que el Presupuesto de la República sea aprobado y que se respete la independencia de los Poderes del Estado.



Aguerri también informó que el sector privado está en estos momentos negociando la deuda interna de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis, emitidos para garantizar las quiebras bancarias.



Añadió que los dos bancos que tienen Cenis están renegociando el pago de los mismos, lo que permitirá que haya más recursos para temas sociales.



La renegociación de la deuda de los Cenis fue planteada por el presidente Daniel Ortega, para obtener recursos para satisfacer diferentes necesidades sociales, entre ellas el desastre ocasionado en el Atlántico Norte por el huracán “Félix”.



La propuesta de Ortega fue utilizar más de 900 millones de córdobas que se pagarían en Cenis, a las labores de reconstrucción del Caribe Norte.