Alza del petróleo obliga a bancos a actualizar costos de producción

El alza en el precio internacional del petróleo está obligando a los bancos a actualizar los costos de producción de los diferentes sectores, con el objetivo de otorgar montos de financiamiento acorde con los nuevos valores, informaron representantes del grupo financiero Lafise-Bancentro, quienes están preparando una feria agroindustrial para el mes de febrero.



Enrique Zamora, Gerente General de Lafise, dijo que el precio del petróleo no ha subido sólo para Nicaragua, sino a nivel mundial, y lo que se tiene que hacer es ajustar los costos a los precios y que los productores oferten sus productos con nuevos valores, con la seguridad de que en los países de la región no habrán productos a menores precios.



Consideró que en 2008 se mantendrá la tendencia al alza del precio del petróleo, tal como se está especulando, y quedó demostrado en 2007, cuando prácticamente el barril de petróleo llegó a 100 dólares, después de haber comenzado 2007 en 57 dólares.



“Definitivamente dentro del banco (Bancentro) se están haciendo los ajustes correspondientes para incrementar los montos de financiamiento, porque conocemos que los costos de producción han subido y nosotros queremos equipararlos, para que no enfrenten problemas”, expresó.



Por su parte, Carlos Briceño, Gerente General de Bancentro, dijo que están actualizando las fichas de todos los productores clientes de la institución, por el efecto del precio del petróleo.



Agregó que pretenden que los productores no dejen de producir por el aumento de los costos de producción, y para ello se les otorgaría más financiamiento, de acuerdo con los aumentos.



Zamora indicó que el grupo Lafise-Bancentro tiene alrededor de 4 mil clientes con una cartera crediticia de unos 13 millones de dólares.





Preparan feria

El grupo Lafise-Bancentro está organizando una feria agroindustrial, la que se llevará a cabo en los primeros diez días de febrero, y en ésta pretenden otorgar financiamiento a un buen número de productores de diferentes rubros.



Zamora dijo que el objetivo del evento es poner a disposición de todos los sectores productivos del país, un financiamiento progresivo que abarca desde la pequeña y mediana empresa hasta las grandes.



Añadió que financiarán la inversión de capital en empresas que tengan capacidad de exportación y que quieran aumentar su potencial de producción.



Dijo que es un financiamiento de toda la cadena y a todos los niveles, con montos que van desde los mil a 10 mil dólares para las Pequeñas y Medianas Empresas, Pymes, así como sumas mayores para grandes empresas.



Zamora manifestó que han estado trabajando con todos los sectores productivos y han determinado que desde hace tiempo las Pymes requieren de financiamiento, para lo cual, el grupo financiero creó un departamento para atender a este sector.



Sin embargo, a la hora de otorgar financiamiento, dijo que priorizarán a los sectores productivos que se acerquen al banco, sobre todo a los más dinámicos, que requerirán dinero para maquinaria y equipo, capital de trabajo, inventario, compra de materia prima, entre otros.



Agregó que esperan que en la feria haya una gran participación de los sectores productivos y poder identificar las necesidades de financiamiento y otorgarles los recursos.



“Vamos a tratar de que se acerquen la mayor cantidad de proveedores para elaborar los financiamientos adecuados”, expresó.



Recordó que lo que se manejó en años anteriores es una combinación de todos los financiamientos a nivel nacional, fue de unos 90 a 100 millones de dólares para grandes, pequeños y medianos, con intereses de entre un 10 y 12 por ciento anual.