Nicaragua peligra salir fuera de acuerdo con FMI

Managua / ACAN-EFE



Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitará Nicaragua durante la segunda quincena de febrero próximo para analizar el acuerdo económico financiero firmado con el Gobierno de Daniel Ortega, informó ayer una fuente del organismo.



El representante del FMI en Managua, Humberto Arbulú, dijo a Acan-Efe que la misión, encabezada por Luis Cubeddu, llegará a este país centroamericano el 20 de febrero. Esa delegación se reunirá con Ortega y su equipo económico, y con diputados de la Asamblea Nacional, agregó.



Arbulú espera que el presupuesto nicaragüense de este año sea aprobado por la Asamblea Nacional antes de la visita de la misión del FMI. "Si no se aprobara (el presupuesto), evidentemente que Nicaragua estaría fuera del programa", reiteró el ejecutivo.



El Parlamento, controlado por la oposición y que tenía hasta el 15 de diciembre pasado para aprobar el presupuesto presentado por el Ejecutivo, se negó a ratificar esa ley por pugnas con el presidente Ortega, a quien acusan de no cumplir con resoluciones legislativas.



El presupuesto de 2008 enviado por el Ejecutivo entró en vigor, sin embargo, el FMI y el grupo de apoyo presupuestario que integran Alemania, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido y Japón, exigen que cuente con el aval del Parlamento.





Incumplimiento

Arbulú anotó que el Gobierno sandinista se había comprometido a tener aprobado el presupuesto, negociado con el FMI, antes del 31 de diciembre pasado. "Desde ese punto de vista se ha incumplido esa condicionalidad, pero si se aprueba el presupuesto relativamente pronto, el directorio va a dar una dispensa", afirmó.



El funcionario del FMI confió en que ese presupuesto, clave para que ese organismo desembolse fondos a Nicaragua, será aprobado pronto. De no hacerse, insistió, Nicaragua dejaría de recibir entre 500 a 600 millones de dólares durante este año de parte de ese organismo y de países cooperantes.



Arbulú advirtió que Nicaragua también saldría del programa con el Fondo si el Parlamento modifica el presupuesto enviado por Ortega y autoriza mayor incremento salarial a sectores sociales. Calculó que un aumento salarial incrementaría la inflación y afectaría la competitividad de las exportaciones.



De salir este país del programa económico con el FMI, agregó el funcionario, Nicaragua no podrá organizar un grupo consultivo que en febrero próximo pretende celebrar, en un país aún no identificado, para conseguir recursos para la reconstrucción de esta nación por daños causados por el huracán "Félix" y desastres naturales en 2007.