El PIB es un instrumento inadecuado porque no mide el bienestar

Los instrumentos de medida del crecimiento "sólo compensan a los gobiernos que aumentan la producción material" y no el bienestar, lamentó el economista estadounidense y premio Nobel Joseph Stiglitz, a quien el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, encargó una reflexión sobre este tema.



"Hace mucho tiempo que existe entre los economistas un fuerte sentimiento de que el producto interno bruto (PIB) no es un buen instrumento de medida", explicó en entrevista.



"El PIB no mide adecuadamente los cambios que afectan el bienestar, ni permite comparar correctamente el bienestar en los diferentes países", agregó.



Es contraproducente

Cuando un dirigente político "trata de maximizar el PIB, como el PIB no es un buen instrumento de medida, estará tratando de maximizar algo inadecuado y hasta puede ser contraproducente", prosiguió.



Stiglitz, que es profesor en la Universidad de Columbia, en Nueva York, confirmó el martes que, a pedido Sarkozy, presidirá una comisión para estudiar los instrumentos de medida del crecimiento.



El "amplio mandato" confiado al académico estadounidense de 64 años, conocido por su franqueza y por sus posiciones altermundistas, apunta a "crear una comisión de estudios sobre cómo medir el bienestar".



Stiglitz contará con el apoyo de otro premio Nobel, el economista indio Amartya Sena, quien participará en estos trabajos que se iniciarán "muy en breve" y terminará "dentro de un año y medio o dos".



El ex economista jefe del Banco Mundial, cuya renuncia en 1999 resonó con gran estrépito, expresó su deseo de que estas investigaciones influyan sobre un área mayor que Francia.



"Con un poco de suerte, esto tendrá consecuencias en todo el mundo", dijo, y añadió "la construcción de instrumentos de medidas complementarias" a los índices actuales ejercerá un impacto "sobre las estadísticas francesas, pero también sobre la estadísticas de otros países".



Incluso "hay discusiones sobre la posibilidad de que otros países participen o de ampliar" los trabajos". "La cuestión de si este trabajo se hará sólo con el auspicio del gobierno francés o si otros participantes se unirán a nosotros sigue abierta", dijo.



Urge debate mundial

Para Stiglitz, en efecto, el debate es mundial, y se ha tornado particularmente urgente debido a los problemas causados por el calentamiento del planeta: "y esto nos obliga a repensar las cosas", comentó.



"Los instrumentos tradicionales de medición del PIB no toman en cuenta la degradación del medio ambiente, ni la desaparición de los recursos naturales", observó.



Estos instrumentos, como el PIB "sólo compensan a los gobiernos que aumentan la producción material, pero si se mejora la calidad de vida, eso no aparece como un aumento de consumo material, entonces no se amplía el PIB y el gobierno es criticado".



A la inversa, un crecimiento del PIB puede disimular una degradación violenta del bienestar de la población, advirtió.



"Esto es particularmente verdadero en Estados Unidos, donde el PIB ha aumentado más, pero en realidad, un gran número de individuos, no tienen la impresión de vivir mejor, sino por el contrario, sufren una caída de sus ingresos.



Stiglitz, calificado como de izquierda, no tiene la impresión de haberse convertido en un nuevo blanco de la política de apertura del presidente francés.



"Me dijeron que nuestra comisión contará con total libertad para definir el problema y para analizarlo", dijo. "Es con esa condición expresa que acepté presidirla", agregó.



"Creo que la insuficiencia de las técnicas de cálculo actuales son admitidas de una parte a otra del espectro político, y la necesidad de nuevos instrumentos es admitida tanto en la derecha como en la izquierda", observó Stiglitz.