Acuerdan aumentar el precio del pan

La Comisión Nacional de la Industria de la Panificación se reunirá nuevamente hoy con autoridades del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Esta vez será para decidir de cuánto será el aumento en el precio del pan, algo que no pueden frenar, ante la escalada alcista de las materias primas que utilizan para su elaboración.



Raúl Meza, Presidente de la Cooperativa de Panificadores de Managua, Copam, dijo luego de salir de una reunión ayer en el Mific, que existe un consenso en que las materias primas que utilizan están subiendo de precio, y se decidió llevar a cabo una nueva reunión hoy, para decidir en cuánto aumentará el precio del pan.



Sin embargo, dijo que el incremento no será muy alto, para no afectar a los consumidores, quienes también están siendo perjudicados por la alta tasa de inflación que experimenta el país.



Explicó que para compensar los altos costos de operación que enfrentan, el Mific se comprometió en buscar financiamiento para mejorar el funcionamiento de los bancos de insumos, con el objetivo de que puedan importar su propia materia prima y evitar tener que pagar precios más altos.



El pequeño productor de pan afirmó que los bancos de insumos de las cooperativas de panificadores han estado trabajando sin capital propio, solamente con el crédito que otorgan los distribuidores, lo que no les permite lograr los mejores resultados, ya que las grandes distribuidoras a veces venden más barato que la cooperativa.



Añadió que el gobierno está esperando que se aprueben algunos fondos de la cooperación, y, posiblemente, de ahí salga un monto para financiar los bancos de insumos.



Meza confirmó que la harina ya se está vendiendo por lo menos 50 córdobas más cara por quintal, y el aceite subió de 455 a 490 córdobas el bidón, además de otros productos que utilizan para hacer el pan.



Dijo que en algunos sectores la bolsa de pan de 12 unidades, que pesa una libra, se está vendiendo a 15 córdobas, y en otros lugares a 13 córdobas, pero hoy decidirán los nuevos precios.



Proponen 12.5

por ciento

Por su parte, Fernando Meneses, productor de pan de Masaya, dijo que los altos costos de operación afectan igual en Managua como en los departamentos, y no se puede evitar un aumento de precio del producto.



La diferencia que existe entre cada departamento, según explicó, está en el comportamiento de los tipos de mercados que abastecen.



Señaló que en el sector rural la población tiene ingresos diferentes a los del área metropolitana, y no se puede aumentar a 18 ó 19 córdobas la libra, como algunos proponen.



Consideró que el aumento puede quedar en 12.5 por ciento, lo que permitirá subir la libra del llamado pan popular, y el especial, que incluye el pan dulce y las reposterías, puede subir hasta un 40 por ciento.



Meneses dijo que existe un sector informal de los panificadores que va a vender a un precio más bajo, porque no pagan impuestos ni seguro, ni el dos por ciento al Inatec, no trabajan con gas butano, sino con leña, y generalmente están pegados ilegalmente a la energía eléctrica, entre otras cosas.



El panificador dijo que con el incremento, el pan popular puede quedar en 13.50 córdobas la libra a la pulpería como precio sugerido, lo que significa que subirá más con la ganancia del pulpero.



Aseguró que están tratando de ser cuidadosos en el porcentaje de aumento, porque la población en general está afectada por la inflación y podría verse afectada para poder comprar el pan, un alimento básico en la dieta del nicaragüense.