Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

15 Enero 2008 |

11:15 p.m. |

Argentina reabre exportación de combustibles

Buenos Aires / EFE

El Gobierno de Argentina levantó la veda a las exportaciones de combustibles líquidos que había impuesto hace una semana, luego de bajar los precios de las naftas y el gasóleo en el mercado doméstico.



Fuentes oficiales indicaron que el levantamiento de las restricciones para exportar sólo beneficia a la petrolera hispano-argentino Repsol YPF, la brasileña Petrobras y la estadounidense Esso.



El viernes pasado, estas empresas acordaron con el Gobierno argentino retrotraer los precios de las naftas a los valores de finales de octubre último, lo que en la práctica implica una bajada cercana al 15 por ciento.



La prohibición para exportar seguirá vigente para la anglo-holandesa Shell, que no participó de ese acuerdo, según fuentes gubernamentales citadas por la agencia oficial Télam.



El Gobierno argentino explicó que Repsol YPF, Petrobras y Esso podrán volver a exportar combustibles, siempre y cuando mantengan abastecido adecuadamente el mercado interno y a los precios acordados.



Panamá y Suecia acuerdan protección de inversiones

Panamá / EFE

Panamá y Suecia firmaron ayer en la capital panameña un acuerdo sobre la promoción y la protección recíproca de las inversiones, informó una fuente oficial.



El acuerdo fue firmado por el viceministro panameño de Relaciones Exteriores, Ricardo Durán, y la embajadora de Suecia, Lena Nordstrom, en un acto realizado en la cancillería panameña, según un comunicado de la entidad.



Este acuerdo busca promover, crear y mantener las condiciones favorables para las inversiones entre Panamá y Suecia.



La inversión se refiere a todo tipo de activos invertidos entre las partes, a fin de obtener un beneficio económico u otros fines empresariales, de acuerdo con su legislación.



El acuerdo establece que cada parte contratante otorgará a los inversionistas de la otra parte contratante un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios inversionistas en lo referente a la administración, conducción, operación o venta de las inversiones.



El dólar recupera terreno ante el euro

Nueva York / EFE

El dólar recuperó terreno ayer frente al euro y se debilitó con fuerza ante el yen, en una jornada en la que la Bolsa de Nueva York vivió otra sesión de fuertes pérdidas por el temor a que la economía de Estados Unidos entre en recesión.



Después del cierre de los mercados bursátiles el euro se pagaba a 1.4785 dólares, comparado con los 1.4867 dólares del lunes. Respecto a la moneda japonesa, el dólar cambiaba de manos a 106.85 yenes, desde los 108.21 yenes por dólar del día anterior. El fortalecimiento de la divisa japonesa es consecuencia de un menor ánimo inversor en activos de riesgo en otros mercados y de la consiguiente devolución de préstamos que se adquirieron en países que, como en el caso de Japón, tienen bajas tasas de interés.



Las fuertes caídas en la Bolsa neoyorquina y en otros mercados internacionales redujeron el apetito por el riesgo, reiteraron los expertos.



Temor bursátil por recesión en EU

Bogotá / EFE

Las bolsas de Latinoamérica tuvieron ayer una jornada negra al igual que Wall Street, donde los inversores mostraron su preocupación por la debilidad que presenta la economía estadounidense y el riesgo de una recesión.



Las caídas superiores al dos por ciento que registraron los índices de Nueva York fueron atribuidas a la cautela generada por los malos resultados del Citigroup, cuyo beneficio en 2007 bajó un 83 por ciento, afectado por la crisis hipotecaria, según informó la entidad.



Los 30 valores del Dow Jones de Industriales cerraron en rojos y presentaron una merma de 277.04 puntos (2.17 por ciento), para situarse en las 12,501.11 unidades.



El mercado tecnológico Nasdaq perdió 60.71 puntos (2.45 por ciento), hasta las 2,417.59 unidades, mientras el S&P 500, que mide el rendimiento de las 500 principales acciones que cotizan en la Bolsa de Nueva York, bajó un 2.49 por ciento y cerró con 1,380.95 enteros.



El índice NYSE, que incluye a todas las empresas que cotizan en Wall Street, no fue la excepción a la mala jornada y descendió hasta las 9,201.71 unidades, lo que representa una caída del 2.52 por ciento negativo.



BID apoya producción de biocombustibles en Guatemala

Washington / EFE

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció ayer que donó a Guatemala 400 mil dólares de su Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático para apoyar el desarrollo de biocombustibles en ese país centroamericano.



Un comunicado del organismo indicó que el programa reducirá la dependencia externa de combustibles y aumentará la demanda de productos agrarios y la generación de empleo rural.



Los recursos de la donación serán utilizados por el Gobierno de Guatemala en la preparación de un marco técnico y regulatorio para impulsar la inversión en producción de etanol y biodiesel en el país, dijo el BID.



Guatemala importa la totalidad de los combustibles utilizados en las actividades productivas.



El programa ayudará a diversificar la matriz energética, reducirá la dependencia externa de biocombustibles e impulsará el desarrollo socio-económico del sector rural del país.



Baja el precio del petróleo

Nueva York / EFE

El precio del barril de crudo de Texas bajó ayer más de dos dólares y quedó a menos de 92 dólares en Nueva York, mientras los inversores aguardan a comprobar el miércoles si aumentan las reservas en Estados Unidos, tal y como prevén los expertos.



Al cierre de la sesión regular en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de Petróleo Intermedio de Texas (WTI) para entrega en febrero quedaron a 91.90 dólares el barril (159 litros), después de restar 2.30 dólares al precio anterior.



Los contratos de gasolina para entrega en ese mes redujeron en unos seis centavos el precio del lunes y finalizaron a 2.3092 dólares el galón (3.78 litros).



El gasóleo de calefacción para febrero terminó a 2.5472 dólares/galón, también unos cuatro centavos menos que el día anterior.



Los contratos de gas natural para febrero terminaron a 8.19 dólares por mil pies cúbicos, 16 centavos por debajo del nivel del día anterior.



Argentina extiende plazo a UE en OMC

Buenos Aires / EFE

El Gobierno de Argentina confirmó ayer que acordó extender el plazo para que la Unión Europea cumpla con un fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre transgénicos.



La Cancillería argentina dijo en un comunicado que resolvió conceder una extensión de cinco meses al plazo que había vencido el pasado viernes, tal como ya lo había adelantado este lunes en Bruselas el portavoz comunitario de Comercio, Peter Power.



Junto a Estados Unidos y Canadá, Argentina había iniciado en 2003 un caso en la OMC en contra de la UE por la aplicación de medidas que restringían la aprobación y comercialización de organismos genéticamente modificados (OGM).



En 2006, un panel de expertos de la OMC había constatado que la UE infringía normas de esta institución al demorar indebidamente los procedimientos de aprobación de OGM, y en el caso de estados miembros como Austria, Alemania, Francia, Grecia, Italia y Luxemburgo, al prohibir sin evidencia científica la importación de esta clase de organismos que incluso contaban con aprobación a nivel comunitario.



“Si bien desde entonces se han registrado avances de la UE en ciertos temas de interés argentino, debido a que aún se encuentran vigentes medidas que son objetadas por nuestro país, Argentina ha decidido extender a la UE el plazo de cumplimiento por un período de cinco meses hasta junio próximo, con el propósito de lograr como objetivo primario la eliminación de estas medidas, de acuerdo con lo establecido por la OMC”, dijo hoy el Gobierno argentino.