Pan subirá un mínimo de 12.5 por ciento

Los panificadores oficializaron ayer aumentar en 12.5 por ciento la libra de pan (la bolsa de 12 unidades), lo que significa que el precio de la misma variará de 12 a 13.50 córdobas, pero en algunos casos el incremento llegará hasta el 25 por ciento, para venderse en 15 córdobas.



Raúl Meza, Presidente de la Cooperativa de Panificadores de Managua, Copam, dijo que el mínimo a aumentar es hasta los 13.50 córdobas por libra, pero dependerá del nivel de costos de producción de cada panificador el porcentaje de incremento, por lo cual, en algunos casos el valor llegará hasta los 15 córdobas.



Señaló, además, que ese es un precio sugerido a la pulpería, lo que significa, que el valor será mayor si se toma en cuenta la ganancia que el pulpero establezca al producto.



Asimismo, reconoció que desde hace un tiempo disminuyeron el tamaño del pan, porque la gente está acostumbrada a pagar 10 córdobas por la bolsa de una libra, lo que les ha obligado a reducir el producto en su tamaño.



Meza afirmó que el precio del pan estará en constante revisión, ya que se maneja que al terminar este mes, la harina registrará una nueva alza de 50 córdobas por quintal.



Constantes aumentos de precios en la harina, aceite, levadura y otros productos que conforman las materias primas del pan, están obligando a este incremento, según los panificadores.



Meza manifestó que la harina subió 50 córdobas por quintal a partir de enero, además de los incrementos de los otros rubros.





Esperan apoyo

del gobierno

Los panificadores se comprometieron a aumentar el precio del pan en un porcentaje que no afectara mucho a los consumidores, según Meza, y esperan a cambio el cumplimiento de ciertos compromisos del gobierno de ayudarles a mejorar sus pequeños negocios.



El presidente de Copam explicó que los panificadores recibirán exoneraciones fiscales en la compra de equipos para la panadería, y desde hace dos meses se aprobó la exoneración para la compra de vehículos de reparto.



Asimismo, el gobierno, a través del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Mific, se comprometió a conseguir recursos para financiar los bancos de insumos de los pequeños panificadores, lo que les permitiría importar directamente algunos productos que utilizan para la elaboración del pan.



Meza rechazó los señalamientos hechos por otro grupo de panificadores, quienes los acusan de estar de lado del gobierno y que los beneficios que se les otorgarán se destinarán únicamente a los partidarios sandinistas.



El panificador explicó que los únicos que no se beneficiarán de dichos beneficios son los que operan en la ilegalidad, es decir, quienes no pagan el respectivo impuesto a la Dirección General de Ingresos, DGI, la Alcaldía, las prestaciones sociales a los trabajadores, la energía eléctrica y otros costos.



Añadió que los ilegales son precisamente los que están perjudicando al sector panificador formal, ya que al evitar el pago de sus obligaciones, ofertan el producto a menor precio, afectando a quienes lo venden a su valor real.



El representante de los panificadores indicó que trabajarán en unir al gremio, para enseñarles sobre los costos de producción, de manera que puedan operar de una mejor manera.