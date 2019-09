Demandan al gobierno apoyo para industria panificadora

Diferentes organizaciones de la sociedad civil y del sector panificador de Nicaragua demandaron al presidente Daniel Ortega políticas gubernamentales para desarrollar y mejorar la técnicas de la industria panificadora, pero además solicitaron medidas para evitar el incremento del pan, por ser uno de los principales alimentos de los nicaragüenses.



“Hay una gran carencia de programas de desarrollo gerencial y empresarial que requiere la pequeña empresas y que deber ser apadrinado por políticas públicas del Estado, del gobierno… que requieren los panaderos, porque más del 80 por ciento vive con menos de un dólar al día, y ese costo le suple la necesidad del pan con el café a mucha gente”, dijo Georgina Muñoz, enlace nacional de la Coordinadora Civil.



Maura Morales, Presidenta de la Liga de Defensa al Consumidor, Lideconic, recordó que el pan es un elemento importante en la seguridad alimentaria, por lo que expresó que es necesario un marco jurídico que brinde mayor protección a los consumidores, pero además que brinde las herramientas necesarias a los panificadores para tener un pan de mayor calidad.



Gonzalo Salgado, Coordinador de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, RNDC, sugirió que a lo inmediato el gobierno debería comenzar a importar harina y vender el producto directamente a las panaderías del país, ya sea a través del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Mific, u otra institución gubernamental, cuyo producto podría ser almacenado en las bodegas de Enabás, tal como se hizo con los frijoles el año pasado.



Frank Cortés, Coordinador del Bloque Unidad Popular, coincidió con el planteamiento de Salgado, y agregó que además de importar la harina, también se debería importar toda la materia prima de los panificadores para evitar que el costo del pan aumente. “Si el gobierno subsidia a Unión Fenosa y a los generadores, ¿por qué no puede subsidiar a los panificadores?”, se preguntó Cortés.





Negocios en peligro

Ermis Morales, quien dijo representar a más del 70 por ciento de las panaderías que trabajan de manera independiente, afirmó que esta misma cantidad de panaderías corren el riesgo de “quebrar” financieramente si el gobierno no encuentra una alternativa a lo inmediato.



También denunció que el gobierno ya creó los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, de la industria panificadora, de los que se necesita un aval para poder tener acceso a crédito para mejorar las panaderías, por lo que anunció que en las próximas semanas realizarían protestas si el gobierno a esa fecha no ha logrado resolver el problema de la ola alcista que afecta también a los dueños de panaderías.



“Los precios no se terminan de acomodar, hay 100 córdobas más por harina, los anuncios de Ruth Selma (Presidenta de Enacal) son de 25 por ciento más por el agua, la ministra del Trabajo dice que hay un 12 por ciento más por la mano de obra, se nos anuncia más cara la manteca vegetal”, declaró Morales.



Es por eso que el también líder del movimiento cívico “Los Encadenados” se mostró de acuerdo en que el gobierno busque una manera de congelar los costos de la harina, pero además promover un marco jurídico que dé estabilidad a las micros, pequeñas y medianas empresas, Mipymes, ya que, según él, necesitan al menos 34.6 millones de dólares para pasar de lo artesanal al sistema mecanizado de las panaderías.



En ese sentido, Muñoz expresó que la Coordinadora Civil, junto a la asociaciones de panificadores, elaborarán una propuesta de política económica con el objetivo de mejorar el desarrollo de las Mipyme, incluyendo a las panaderías; de estas últimas Muñoz refirió que se reunirán con el Cosep para revisar las políticas de créditos para con los panaderos, que deben ser “amplias e incluyentes”.



Asimismo, Muñoz hizo un llamado a José Adán Aguerri, Presidente del Cosep, para que se pronuncie sobre una política incluyente de parte del gobierno, pues, según Ermis Morales, el 90 por ciento de las empresas del país son parte de las Mipyme.





(Con la colaboración de Leina García)