Programa con FMI en peligro

Una vez más, el presidente del Banco Central de Nicaragua, BCN, Antenor Rosales Bolaños, y el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Francisco Aguirre Sacasa, coincidieron en que Nicaragua podría dejar de percibir este año unos 600 millones de dólares de la cooperación internacional, incluyendo 106 millones aprobados por el Fondo Monetario Internacional, FMI.



El peligro, según ambos funcionarios, se cierne sobre el programa económico firmado entre el gobierno y el FMI, si los diputados ante la Asamblea Nacional realizan “grandes modificaciones” al proyecto de Presupuesto para el año 2008, presentado por el gobierno en diciembre del año pasado.



Los miembros de la Comisión Económica se reunieron ayer con Rosales Bolaños para conocer su opinión en torno a las modificaciones permisibles al Presupuesto, siempre y cuando no perjudiquen el acuerdo con el FMI.



“Es un hecho de que si nosotros no contamos con el aval del FMI, no sólo dejamos de percibir los recursos que el Fondo nos ha ofrecido en el contexto del programa, sino que muchos otros donantes inmediatamente van a reconsiderar la ayuda de rápido desembolso, y que esa ayuda para este año supera los 100 millones de dólares, y tampoco considerarían nueva ayuda de rápido desembolso”, dijo el presidente de la Comisión Económica.



Aguirre dijo que harán modificaciones al presupuesto, pero señaló que esos cambios “no van a violentar el acuerdo gobierno-FMI”.



Respecto al aumento salarial para maestros y trabajadores de la salud del 20 por ciento, propuesto públicamente por el “bloque opositor”, Aguirre señaló que ninguno de los diputados miembros de ese bloque y de la Comisión Económica ha presentado oficialmente esa propuesta.



El diputado no descartó la posibilidad de que la comisión emita dos dictámenes en torno al proyecto de presupuesto, sin embargo, se apuntó por “una gran consenso”.



Rosales muy cauto

El presidente del Banco Central, Antenor Rosales, hizo una exposición “eminentemente técnica” a los miembros de la comisión.



“Les hice señalamientos técnicos, y hemos analizado los resultados negativos que tendrían unas decisiones que no correspondieran a los compromisos que los nicaragüenses tenemos con nosotros mismos y los compromisos que tenemos con la comunidad internacional”, señaló Rosales.



El funcionario recordó la visita de una misión del FMI prevista para finales de febrero, durante la cual realizarán una revisión de las cifras establecidas para 2008, entre ellas, analizar si “Nicaragua ha cumplido con los criterios de desempeño en los indicadores de referencia estructural de la Agenda Complementaria y la aprobación de un presupuesto en línea con el programa con el FMI”.



El presupuesto debería estar aprobado antes de la llegada al país de la misión del FMI, prevista exactamente para el día 29 de febrero.