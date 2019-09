Bajo crecimiento y alta inflación en 2008

Nicaragua enfrentará condiciones económicas similares en 2008, lo que provocará que el país obtenga al final del año un bajo crecimiento económico y una alta tasa de inflación, similar a los resultados del año recién pasado, explicó el economista Néstor Avendaño.



Nicaragua registró en 2007 una inflación del 16.8 por ciento, la más alta de Centroamérica y la segunda más alta de Latinoamérica, sólo superada por la de Venezuela, debido, principalmente, al impacto que ocasionó el precio internacional de petróleo, que elevó los precios de la mayoría de productos, en especial de los alimentos y bebidas.



Mientras tanto, el crecimiento económico no superará el 3.7 por ciento, según el Banco Central de Nicaragua, BCN.



Sin embargo, Avendaño consideró que el crecimiento económico de Nicaragua en 2007 no superó el 2.8 por ciento, lo que significa una caída con respecto a la cifra lograda el año anterior.



El economista señaló que la inflación en 2008 oscilará entre el 13 y 15 por ciento al final del período, debido a que se mantiene la tendencia alcista del precio internacional del petróleo, que dispara los precios del resto de productos.



También se mantiene para este año la proyección de crecimiento de los precios de los alimentos de consumo básico, lo que impactará en la inflación.



Recesión en EU afectará

Para este año también se espera un impacto por la recesión que se está anunciando afectará a Estados Unidos y que se tiene previsto que impactará en los países de América Latina.



Si se produce la recesión en Estados Unidos, Avendaño considera que afectará a Nicaragua en dos vías; una es en las exportaciones, porque el mercado norteamericano podría demandar menos productos, ante la falta de recursos.



El otro aspecto que según el economista podría afectar en el país la recesión de Estados Unidos es las remesas, que se estiman en unos 700 millones de dólares en el 2007 y que superan el nivel de inversión extranjera en Nicaragua.



El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y el de la Reserva Federal, Ben Bernanke, coincidieron ayer en la necesidad de crear un paquete de medidas urgentes que estimulen la economía norteamericana, ante los temores de que pueda entrar en recesión.



Bernanke, en una intervención ante el Congreso, aseguró que la economía estadounidense necesita un estímulo fiscal rápido y temporal para evitar una recesión.



Aumento salarial

Para que un amplio sector de la población pueda amortiguar el impacto inflacionario del 2007 y el que se avecina, Avendaño recomendó que se apruebe a través del Presupuesto de la República, un reajuste de al menos un 20 por ciento a los trabajadores de más bajos ingresos en el Estado.



Agregó que ese incremento incluiría a maestros, enfermeras, policías, militares de bajo rango y personal médico.



El economista señaló que el aumento salarial no significará mayor problema, ya que el mismo saldría del recorte de otros gastos superfluos que los diputados de la Asamblea Nacional ya comenzaron a identificar.



Además, dijo que hay que exigir la rápida creación del nuevo espacio fiscal que el gobierno prometió al Fondo Monetario Internacional, FMI, que sería llenado con los nuevos recursos de la reforma tributaria que se está preparando, con lo cual se podrán destinar más recursos para gasto en pobreza, que incluye el aumento salarial a los menos remunerados.



Dijo que no se debe aprovechar esa reforma fiscal para pagar deudas, sino que se reestructure la deuda interna, incluyendo los Bonos de Pago por Indemnización, BPI, además de que habría que revisarlas para determinar los ilícitos que existen en las mismas.