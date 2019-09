Mipymes con gran potencial para desarrollar Nicaragua

Las Mipymes deben dar un salto cualitativo, pasando de la demanda a la acción, para constituirse en un poder emergente que posee la inobjetable fuerza de ser poco más del 95 por ciento de las empresas del país y de sostener más del 90% del empleo urbano, destaca el doctor Domingo Frixione, experto en el tema.



Frixione, quien es Doctor en Ciencias Empresariales y autor del libro Autodiagnóstico de las pequeñas y medianas empresas, no niega la necesidad de este sector de que se apruebe la Ley de las Mipymes en lo particular, así como otras iniciativas legales como de las garantías recíprocas, la de factura cambiaria, entre otras, que se encuentran esperando a que la Asamblea Nacional decida discutirlas.



El especialista, quien también es docente de la Universidad de Ciencias Comerciales, afirmó que eso no debe detener a las Mipymes, señalando que en El Salvador trabajan sin ley específica y están avanzando, y en ese sentido, afirmó que no hay que estar poniendo trabas, que lo más importante es la actitud de trabajar en equipo, de levantar a Nicaragua.



Asimismo, instó a todo el sector de las Mipymes a trabajar en asociatividad y auguró que pueden potenciar el poder que tiene el sector, pero que está dormido, en tanto que preguntó a los dirigentes del sector ¿qué es más importante, la normativa de una ley o la actitud para lanzarse a diseñar un plan estratégico y con ello realizar cambios profundos?

“Tenemos que realizar cambios profundos en la actitud de los miembros de las Mipymes, y no estar inventando contrapesas y obstáculos, porque un marco jurídico no es la panacea para que se dé el desarrollo del sector”, estima Frixione, quien, sin embargo, estima que establecer una legislación sí es importante, pero no fundamental para iniciar un proceso de cambios, principalmente de actitud.



El doctor en Ciencias Empresariales sostiene que si bien es importante obtener subsidios, préstamos a largo plazo y con baja tasa de interés, eso no debe paralizar el empuje por lograr el desarrollo de las Mipymes, al tiempo que instó a los dirigentes del sector a insistir en la capacitación de todos los pequeños y medianos empresarios para que puedan producir más y mejorar la calidad de sus productos.



Con trabajo se desarrollará el sector

Añadió que no es con donaciones ni con planes Marshal (asistencia masiva) que se va a levantar el país, sino con trabajo exhaustivo, empujando porque se aprueben las leyes, pero dando pasos a la vez, buscando soluciones a la actual situación de las Mipymes.



Citando al asesinado presidente de Estados Unidos John Kennedy, dijo que más que hacer la pregunta de qué hace el país por uno, se debe preguntar qué hace uno por el país, y en ese sentido, expresó que más del 90 por ciento de empresas que controla el sector se debe reunir para realizar planes estratégicos y ponerlos en marcha, sin banderas políticas, y veremos a Nicaragua cambiada.



¿Qué impide que los agrónomos sin trabajo se unan para ir a sembrar? ¿Qué impide que los zapateros se unan para devolver la pujanza al sector del calzado de Nicaragua y poder exportar?, se preguntó Frixione, destacando que un zapatero de Granada, Alex Delgado, está fabricando zapatos y los vende en Centroamérica.



Añadió, a la vez, que mientras en Nicaragua esperamos a que los diputados, que están en otras cosas, terminen de pelear por asuntos políticos y se pongan a trabajar en las leyes, inversionistas de El Salvador, Honduras y Costa Rica invaden el país.



Por otra parte, instó al Ministerio Agropecuario y Forestal a formar un fondo para promocionar la agricultura, ahora que los alimentos están ganando buenos precios en el mundo.



Señaló que los políticos deben escuchar a los técnicos y ponerse de acuerdo, como en Costa Rica y El Salvador, donde a la hora de discutir sobre la conveniencias de sus respectivos país, se unen todos los sectores, mientras desde el resto del área centroamericana nos ven a los nicaragüenses como “muy pleitistos” y como un país donde no hay un plan de nación y cada presidente desbarata lo que hizo el anterior.