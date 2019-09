ABC de las Mipymes

Liderazgo vs conocimiento administrativo

Amigo lector, continuando con nuestras reflexiones conceptuales sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), si usted ya identificó su grado de liderazgo, en esta oportunidad nos enfocaremos en el dominio o no del componente administrativo.



En el argot popular cada vez que una Mipyme fracasa, escuchamos: “MALA ADMINISTRACIÓN”. Este calificativo es totalmente subjetivo y “sui generis”. Lo correcto es preguntarnos: ¿conocemos o no en cierto grado, la importancia de este proceso?

Hace seis décadas unos eruditos (Frederick Taylor y Henri Fayol) expresaron su definición sobre la administración: “Es un sistema que nos obliga a planificar, organizar, controlar y ‘dirigir’ nuestro negocio”.



Sin embargo, centrémonos en el término DIRIGIR. Usted puede planear, organizar empíricamente su negocio y controlar a su manera, pero la DIRECCIÓN se vincula directamente con el liderazgo (visión).



Por lo tanto, tan importante es efectuar en cierta medida las funciones administrativas como “discernir” hacia dónde queremos conducir nuestra Mipyme (largo plazo).



Para ello es necesario cuestionarnos qué tan acertadamente manejamos algunas herramientas administrativas básicas:

- ¿Registramos en alguna parte nuestras entradas (efectivo) y salidas de efectivo?

- ¿Conocemos cuánto pagamos FIJO cada mes? (vendamos o no)

- ¿Sabemos de qué tamaño es nuestro “mercado”? (clientes)

- ¿Hemos realizado últimamente un análisis de costo/producto?

- ¿Estamos claros cuánto tenemos que vender para no ganar ni perder?

- ¿Tenemos idea (aunque sea vaga) de lo que ejecuta la competencia?

- ¿Poseemos una(s) característica que nos diferencie de nuestros productos?

- ¿En nuestro negocio nos apoyamos con alguien o “todo” lo efectuamos nosotros?

- ¿Consideramos importante “escribir” qué deseamos lograr cada día?

- ¿Es su negocio conocido?

Entonces, mi querido lector, si usted objetivamente contesta de forma afirmativa a la mayoría de las interrogantes del cuestionario mencionado en el párrafo anterior, en la misma medida su negocio navega por un rumbo acertado. En caso contrario, le sugiero inicie a aplicar en su negocio las herramientas administrativas básicas.





*Doctor en Ciencias Empresariales. Autor del libro Autodiagnóstico de las pequeñas y medianas empresas y Presidente de Consede. Celular 8834866.



dfrixi@hotmail.com



Esta columna saldrá normalmente los miércoles