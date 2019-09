Bolsas mundiales se hunden

Las bolsas mundiales se hundieron el lunes luego de que los inversores expresaran su decepción por el plan del presidente estadounidense George W. Bush para evitar una recesión de la primera economía del mundo.



Las bolsas asiáticas sufrieron grandes pérdidas -Tokio registró su menor nivel en más de dos años- y las principales bolsas europeas y latinoamericanas seguían sus pasos, con retrocesos de entre 3% y 5% hacia el mediodía, mientras los inversores buscaban la salida, según los operadores.



Plan Bush no es suficiente

Tras las elevadas expectativas sobre el anuncio de Bush para evitar que la economía estadounidense entre en recesión, los mercados concluyeron que éste no era suficiente para compensar la retahíla de malas noticias provenientes de los bancos y el colapso del sector inmobiliario estadounidense.



"El escepticismo de los inversores sobre el impacto de un recorte de impuestos temporario (...) desató fuertes ventas" de acciones, dijo Derek Halpenny, del Bank of Tokyo-Mitsubishi en Londres.



La Bolsa de Tokio cayó un 3,86% a su menor nivel desde octubre de 2005.



En la mañana, la Bolsa de Londres se hundía un 3,83% y caía por debajo de los 5.700 puntos por primera vez desde julio de 2006.



Francfort se derrumbaba un 5,02% y la Bolsa de París un 4,55%, instalada por debajo de los 5.000 puntos por primera vez desde agosto de 2006.



Caída en Latinoamérica

La Bolsa de Sao Paulo caía un 6% en el inicio de las operaciones y Santiago retrocedía un 4,57%. En México, la Bolsa bajaba 4,77%, y en Buenos Aires siguió bajando a 4,64% .



El mercado de divisas, no obstante, estaba calmo, y algunos operadores describían las ventas como una reacción de corto plazo que abre la oportunidad a nuevas compras.



Los mercados reaccionan al plan de Bush por 140 mil millones de dólares (97.000 millones de euros) anunciado el viernes pasado en recortes temporarios de impuestos y otras medidas.



Se considera que el paquete de Bush "llegó tarde y no es lo suficientemente fuerte como para tener un impacto", dijo Najeeb Jarhom, de Fraser Securities en Singapur.



"Parece que Estados Unidos se encamina hacia una recesión o quizás ya esté en recesión, observando los datos" económicos, añadió.



Asia cae tras falta de entusiasmo en Wall Street

Los mercados asiáticos habían subido a fines de la semana pasada a raíz de la esperanza generada por el plan de estímulo económico de Bush, pero volvieron a caer fuertemente el lunes tras observar la falta de entusiasmo de Wall Street frente al anuncio.



En Tokio, segundo mercado financiero mundial, el índice Nikkei de los principales valores retrocedió 3,86% para cerrar en su nivel más bajo desde hace 27 meses. En Shanghai, el índice compuesto perdió 5,14% al cierre.



En Hong Kong, el índice Hang Seng retrocedió con mayor brutalidad, perdiendo 5,5% al cierre para situarse por debajo de la barrera psicológica de los 24 mil puntos, a 23.818,86. Singapur registró la peor caída de la región, perdiendo un 6,03%.



Por su parte, la Bolsa de Nueva Delhi se hundió un 7,41%, Seúl perdió 3%, Singapur un 6,03%, Sidney un 2,9% y Bombay cerró con perdida de 7,41%.



Los inversores también se encontraban incómodos porque aún falta un día para seguir evaluando la reacción en Estados Unidos, donde los mercados están cerrados este lunes a raíz del feriado en honor a Martin Luther King.



El 1% del PIB

Bush anunció el viernes que su plan tendría un valor de 1% del PIB estadounidense y ofrecería recortes impositivos, incentivos para las empresas y otras medidas para alentar el crecimiento.



Los operadores indicaron que esperaban sorpresas en el anuncio de Bush, principalmente sobre cómo rescatar al malherido sector inmobiliario, y expresaron su decepción. El principal índice de Wall Street, el Dow Jones, cerró el viernes en baja de 0,49%.



Strauss Kahn: la crisis es seria

Por su parte, el director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss Kahn, estimó este lunes que la crisis provocada por la desaceleración del crecimiento estadounidense es "seria" y que las bolsas "no han apreciado" las medidas anunciadas por George W. Bush.



"La situación es seria (...), todos los países del mundo sufren por la desaceleración del crecimiento en Estados Unidos, todos los países desarrollados", declaró Strauss Kahn a la prensa después de reunirse con el presidente francés Nicolas Sarkozy en el palacio del Elíseo, sede de la presidencia.



"Afortunadamente, los países emergentes siguen teniendo un crecimiento bastante fuerte y seguirán impulsan el crecimiento mundial. Sin embargo, no es imposible que, inclusive en los países emergentes, tenga algún efecto, es decir que el crecimiento sea menos fuerte que el previsto", añadió.



Bolsas aún no estiman propuesta de Bush

Interrogado sobre las medidas de reactivación de 140.000 millones de dólares (97.000 millones euros) anunciado el pasado viernes por el presidente estadounidense George W. Bush, el "jefe" del FMI consideró que "las bolsas, al parecer, no han apreciado el paquete propuesto por el presidente Bush".



"En cierta medida, era un poco previsible, pero el presidente Bush quiso intentar esa solución. Ello muestra que en Estados Unidos el debate es bastante punzante sobre los riesgos, y de ahí la necesidad de intentar conjurarlos mediante la política monetaria, aunque no solamente mediante la política monetaria", continuó el ex ministro socialista de Economía y Finanzas de Francia.



Las bolsas europeas se derrumbaron el lunes: los inversores expresaron así su decepción frente al plan de reactivación de Bush y temen lo peor para la economía de Estados Unidos.