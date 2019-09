Estrepitosa caída de bolsas en todo el mundo

Londres / AFP



Las bolsas mundiales tuvieron ayer un verdadero lunes negro y se hundieron hasta más de 7% en Europa, Asia y Latinoamérica por el miedo creciente a una recesión en Estados Unidos y a su contagio a todo el planeta, dijeron operadores.



Wall Street estuvo cerrado por el feriado en honor a Martin Luther King, pero en el resto del mundo las bolsas tuvieron uno de sus peores días en años, en varios casos desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. En Londres, el principal índice Footsie-100 se hundió un 5.48%.



Las bolsas de París, Franc-fort y Madrid tuvieron sus mayores pérdidas desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. El índice CAC 40 de París se hundió un 6.83%, el Dax de Francfort retrocedió 7.16% y la Bolsa de Madrid cayó un 7.54%.



Al cierre de una sesión traumática para las bolsas europeas, las plazas latinoamericanas abrían ya con fuertes declives. Finalmente, la bolsa de Sao Paulo, la mayor de la región, se desplomó (-6.6%), Buenos Aires cayó 6.27%, la de Santiago perdió 4.91% y la de México también se hundió (-5.35%).



El nerviosismo en Europa y Latinoamérica fue alimentado por las caídas previas en Asia, donde la Bolsa de Tokio perdió 3.86% y se situó en su menor nivel en más de dos años. La plaza de Hong Kong cerró con una caída de 5.5% al cierre; la de Nueva Delhi se hundió un 7.41%, la de Seúl perdió 3%, Singapur un 6.03% y Sidney un 2.9%.



Los operadores explicaron que el plan de reactivación económica anunciado el viernes por el presidente George W. Bush para evitar una recesión en Estados Unidos no bastaba para compensar todas las malas noticias que están afectando a los bancos como resultado de la crisis del sector inmobiliario estadounidense.





Plan sin credibilidad

“La gente no está comprando la historia del “rescate” estadounidense, y ese sentimiento ha sido exacerbado por la debilidad en los mercados asiáticos”, que cayeron fuertemente el lunes, dijo Richard Hunter, analista financiero de la casa de corretaje Hargreaves Lansdown de Londres. “Otra cosa que vimos hoy es una falta de interés en las compras. La gente está a la espera de lo que suceda en Estados Unidos”, añadió.



El director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, advirtió que “todos los países del mundo están sufriendo por la desaceleración del crecimiento en Estados Unidos”.



“La situación es seria (...) Todos los países sufren por la desaceleración del crecimiento en Estados Unidos, todos los países desarrollados”, declaró Strauss Kahn, que tampoco descarta que la crisis “tenga algún efecto” en los países emergentes.



Los mercados mostraron así su escepticismo ante el plan de Bush, que prevé inyectar 140,000 millones de dólares (97,000 millones de euros) en la economía mediante recortes temporarios de impuestos y otras medidas.



Se considera que el paquete de Bush “llegó tarde y no es lo suficientemente fuerte como para tener un impacto”, dijo Najeeb Jarhom, de Fraser Securities en Singapur. “Parece que Estados Unidos se encamina hacia una recesión o quizás ya esté en recesión, observando los datos” económicos, añadió.



El presidente del Eurogrupo, foro de los ministros de Finanzas de la zona euro, Jean-Claude Juncker, expresó una similar preocupación.



“La situación en Estados Unidos continúa deteriorándose. En los últimos meses siempre habíamos descartado una recesión en Estados Unidos, pero ya no podemos hacerlo”, declaró a la prensa el ministro luxemburgués, tras una reunión del foro. Técnicamente, una recesión implica un crecimiento negativo durante dos trimestres consecutivos.





Hacia abajo mercados asiáticos

Los mercados asiáticos habían subido a fines de la semana pasada a raíz de la esperanza generada por el plan de estímulo económico de Bush, pero volvieron a caer fuertemente el lunes tras observar la falta de entusiasmo demostrado el viernes por Wall Street frente al anuncio.



Los inversores también se encontraban incómodos porque aún falta un día para seguir evaluando la reacción en Estados Unidos, con los mercados cerrados a raíz del feriado.



Los operadores indicaron que esperaban sorpresas en el anuncio de Bush, principalmente sobre cómo rescatar al malherido sector inmobiliario, afectado por la crisis en el sector de crédito hipotecario a riesgo (subprime) y expresaron su decepción. El principal índice de Wall Street, el Dow Jones, cerró el viernes en baja de 0.49%.



Los analistas esperan que la Reserva Federal estadounidense (Fed) recorte su tasa básica de interés, actualmente en 4.25%, en su reunión del 29 y 30 de enero.