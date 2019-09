Mercado de frijoles sin restricciones, dice gobierno

El gobierno de Nicaragua negó que existan restricciones a las exportaciones de frijol a El Salvador, tal como lo señalaron autoridades del vecino país, a través de informaciones aparecidas en medios de prensa salvadoreños.



El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Mific, y la Empresa Nacional de Alimentos Básicos, Enabas, aseguraron que existe total libertad para exportar e importar el grano, desconociendo los argumentos que plantearon autoridades salvadoreñas sobre el tema.



La denuncia la presentó Mario Salaverría, Ministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador, quien manifestó que en Nicaragua no se están emitiendo los permisos de exportación de frijol, situación que supuestamente viene ocurriendo desde diciembre.



El Mific informó ayer, a través de su oficina de prensa, que no existe ninguna restricción a las exportaciones de frijol y que para las importaciones se amplió al mes de abril el acuerdo ministerial que elimina los aranceles a dicho producto y que vencía el 18 de enero.



Por su parte, Róger Alí Romero, director ejecutivo de Enabas, reiteró que no existe ninguna restricción a la importación de frijol y mostró extrañeza por la información al respecto procedente de El Salvador.



El funcionario añadió que está saliendo suficiente cosecha del grano y para finales de enero esperan la salida de la cosecha de apante, estimada en unos dos millones de quintales, suficientes para mantener el abastecimiento del mercado local y las exportaciones.



Romero aseguró que el país consume 150 mil quintales de frijol al mes, lo que significa que con una cosecha de apante alta no habrá problemas con el abastecimiento del mercado local y el de exportación.



Aclaró que con la cosecha de apante se garantiza el abastecimiento hasta el mes de septiembre, cuando debe estar entrando al mercado la cosecha de primera y continuar exportando normalmente.



El director ejecutivo de Enabas dijo que aunque el precio se mantiene más alto que otros años, la salida de golpe de los dos millones de quintales de la cosecha de apante incidirá en una reducción del precio del frijol en el mercado local.



Romero afirmó que un productor ahora obtiene mil córdobas por un quintal vendido y antes tenía que vender cuatro quintales para recibir lo mismo.





Precios altos en El Salvador

Precisamente El Salvador pretendía abastecerse con frijol nicaragüense para tratar de bajar el precio del grano en ese país, que se mantiene en niveles altos.



Según la información procedente de El Salvador, los precios al mayorista están en 70 dólares el saco de 100 libras y en 85 centavos de dólar la libra.



Tomás Rodríguez, director de Cuarentena del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, de El Salvador, denunció que existe una orden verbal de no otorgar permisos a los salvadoreños para que se lleven el frijol, lo que es negado por las autoridades nicaragüenses.



El funcionario salvadoreño supuestamente se encargó de averiguar con las autoridades nicaragüenses la existencia de un bloqueo a las exportaciones de frijol al vecino país.