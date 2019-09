Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

21 Enero 2008

2:51 p.m. |

Barril de petróleo en su menor nivel desde hace seis semanas en Londres

Londres / AFP

Los precios del petróleo perdieron un dólar y medio el lunes, cuando la tormenta que sacudió a las bolsas mundiales alimentó el temor de una caída de la demanda petrolera en caso de recesión económica mundial.



Hacia las 17H00 GMT, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo se canjeaba a 87.77 dólares, en baja de 1.46 dólares. Llegó a caer durante la sesión a 87.55 dólares, un mínimo desde mediados de diciembre.



El New York Mercantile Exchange (Nymex) estuvo cerrado el lunes a raíz del día feriado en honor de Martin Luther King. Hacia las 17H00 GMT, en la plataforma de intercambios electrónicos, el barril de "light sweet crude" para entrega en febrero valía 88.81 dólares, en baja de 1.76 dólares.



La semana pasada, las cotizaciones ya habían caído más de dos dólares, "sacudidas por el pesimismo creciente que siguió a la publicación de una serie de datos económicos decepcionantes", dijeron los analistas del banco británico Barclays Capital.



Economía de Brasil enfrenta prueba de fuego

Río de Janeiro / EFE

El derrumbe generalizado de las bolsas del mundo preludia ayer una fuerte crisis global, pero Brasil, la mayor economía de América Latina, se dice a salvo de los riesgos y el Gobierno insiste en que crecerá fuertemente este año y los que vienen.



En este "lunes negro", la bolsa de Sao Paulo es una de las más golpeadas por la corriente negativa que arrastra a los grandes mercados en la medida en que se hacen más concretas las señales de una recesión en Estados Unidos.



Las dificultades del Gobierno de George W. Bush para lidiar con el problema llevan a los expertos a intentar dilucidar si los mercados están simplemente atravesando una nueva crisis de nervios o el mundo se está precipitando a un ciclo recesivo de largo alcance.



Mientras los mercados de Asia cerraban con fuertes bajas y el pánico contagiaba a las plazas europeas, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, insistía en que su país, décima economía del mundo, mantiene su curso. Brasil tiene una "combinación perfecta" para el crecimiento económico, afirmó Lula.



Negociadores centroamericanos afinan posiciones

San José / ACAN-EFE

Los negociadores centroamericanos del acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE) se reunirán esta semana en Costa Rica para afinar las propuestas que presentarán a los europeos el próximo febrero en Bruselas.



Fernando Ocampo, uno de los negociadores costarricenses, dijo que los centroamericanos prepararán toda la semana posiciones conjuntas en aspectos relacionados con la parte normativa del acuerdo como compras del sector público, propiedad intelectual, servicios, competencia, desarrollo sostenible, medidas sanitarias y obstáculos técnicos al comercio. También se discutirán aspectos como denominaciones de origen, subsidios y cooperación, agregó.



Ocampo indicó que esta semana no se tocarán los temas de acceso a mercados, pues estos puntos no serán abordados en la segunda ronda de negociación con la UE, programada del 25 al 29 de febrero en Bélgica.



Por ahora, los equipos técnicos se concentran en la parte normativa, pues ambas partes presentarán sus textos iniciales en febrero, aunque no se espera que en la segunda ronda se acuerden los textos definitivos.



PDVSA invertirá USD 15,600 millones en 2008

Caracas / AFP

La estatal PDVSA invertirá 15,600 millones de dólares en 2008 en la industria petrolera venezolana, un incremento de 56% con respecto a los 10,000 millones ejecutados el año pasado, dijo este lunes a periodistas el ministro de Energía y titular de la empresa, Rafael Ramírez.



"Éste es un número importante porque antes del sabotaje de nuestra industria (en 2002), normalmente no se invertía más de 3,300 millones de dólares en nuestro país, PDVSA estaba abocada a hacer inversiones en otras filiales en el exterior", dijo Ramírez.



El funcionario aseguró que Venezuela ha venido aumentando la inversión en los últimos años: "Hemos revertido esta situación, nuestro presupuesto de 2006 abarcó 5,800 millones de dólares en inversiones en el área petrolera, el año 2007 abarcó 10,000 millones de dólares en el área petrolera".



"Este año el Plan Siembra Petrolera implica la inversión de 15,600 millones de dólares, lo cual es un incremento sostenido para dar cumplimiento al plan que propusimos al país", dijo el ministro desde el municipio Lagunillas, en el petrolero estado Zulia (oeste).



Guayana retrasa ingreso al ALBA

Georgetown / EFE

Guayana anunció ayer que retrasará su ingreso en la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), un proyecto de integración económica regional impulsado por Venezuela para competir con el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), propuesta por Estados Unidos.



"Por el momento Guayana no ha hecho ninguna decisión. Estamos analizando los puntos a favor y en contra. Veremos qué sucede ahora que hemos firmado el Acuerdo de Cooperación Económica con Europa. Iremos paso a paso", declaró Rudy Insanally, Ministro de Relaciones Exteriores de Guayana.



El Acuerdo de Cooperación Económica con Europa (EPA, en inglés) reemplaza al llamado Acuerdo Cotonou, que anteriormente regulaba la cooperación económica, comercial y financiera entre Europa y sus ex colonias en África, el Caribe y el Pacífico.



EPA establece una serie de convenios bilaterales de intercambio comercial sin tarifas ni cuotas.



El presidente de Guayana, Bharrat Jagdeo, afirmó que, por el momento, no hay planes para integrarse en ALBA, aunque Dominica, otro miembro de la Comunidad del Caribe (Caricom) a la que también pertenece Guayana, recientemente se sumó al ALBA.



Comercio de Chile con el mundo crece 18 %

Santiago de Chile / EFE

El intercambio comercial de Chile con el mundo creció un 18 por ciento el año pasado, respecto al 2006, al totalizar 108,317 millones de dólares, según un informe difundido ayer por el Servicio Nacional de Aduanas.



Las exportaciones, según el informe, alcanzaron los 65,484 millones de dólares, que suponen un aumento interanual del 15 por ciento, mientras las importaciones crecieron un 23 por ciento, con 42,834 millones.



El incremento del intercambio se vio reflejado en las diferentes zonas geográficas con las que Chile comercia, entre las que se destacan América, Asia y Europa, que alcanzaron una participación del 40, el 35 y el 22 por ciento, respectivamente, en el total del comercio chileno.



En el caso de América, el intercambio totalizó 42,701 millones de dólares, que suponen un crecimiento del 11 por ciento respecto de 2006.