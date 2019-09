La Casa Blanca admite "desaceleración" económica en EEUU

La Casa Blanca se negó este martes a comentar la caída de los mercados bursátiles mundiales, pero dijo que "no pronosticamos una recesión" en Estados Unidos.



"No comentamos las fluctuaciones diarias", dijo la portavoz Dana Perino en rueda de prensa. "No pronosticamos una recesión. Claramente existe una desaceleración".



La Bolsa de Nueva York caía este martes en la apertura, pese una fuerte reducción de tasas de la Reserva Federal para apaciguar los temores de recesión económica: el Dow Jones perdía 3,60% y el Nasdaq caía 5,01%.



Decepcionadas por un plan de reactivación económica del que se conocen pocos detalles, presentado el viernes por el presidente George W. Bush, las bolsas asiáticas y europeas cayeron el lunes y el martes ante un movimiento de pánico, mientras que Wall Street permaneció cerrada el lunes por el feriado de Martin Luther King.



Ante los temores de recesión económica, la Fed decidió una reducción urgente de su principal tasa, en 0,75 punto porcentual, a 3,50%, subrayando los crecientes riesgos que afectan al crecimiento económico y el contínuo deterioro de los mercados financieros.