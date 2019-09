Gobierno urge aprobación del Presupuesto

Antes del 25 de febrero deberá estar aprobado el Presupuesto General de la República de 2008 para evitar que Nicaragua salga del programa económico que tiene firmado con el Fondo Monetario Internacional, FMI, afirmó ayer el ministro de Hacienda, Alberto Guevara, ante los diputados de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional.



La posición del ministro fue respaldada por el diputado Francisco Aguirre, Presidente de dicha comisión, quien agregó que el 25 de febrero viene al país la misión del FMI, y antes de esa fecha tiene que estar aprobado el Presupuesto, porque fue una condición en las negociaciones del programa económico con dicho organismo.



“La misión va a estar aquí algunas semanas. Ellos van a venir acá para preguntar cómo va el avance del programa, y la aprobación del Presupuesto era una condición para el año pasado. De manera que si nosotros no hemos aprobado ese Presupuesto antes de que venga esa misión, la posición del ministro y de todos los nicaragüenses va a ser muy difícil”, expresó Aguirre.



El parlamentario afirmó que esperan terminar las consultas sobre el Presupuesto la semana entrante, e inmediatamente elaborar el dictamen del mismo para su posterior aprobación.



Aguirre dijo que, según lo que les explicó el ministro, hay tres o cuatro ministerios que se llevan el 75 por ciento del Presupuesto, y que existe un cierto margen que todos sabemos que tiene la Asamblea Nacional para modificarlo, pero no se puede rehacer totalmente, porque dicho documento fue el que se utilizó para negociar el programa con el FMI.



El diputado consideró que se puede llegar a un consenso, tal como se hizo con el caso de la Ley de Amparo, porque nadie quiere que el Presupuesto se apruebe con 47 ó 48 votos.





En riesgo 115 millones

Por su parte, el ministro Guevara dijo que en la reunión que sostuvo en dicha comisión parlamentaria, se pudo apreciar que existe interés de parte de los diputados de trabajar en este tema tan importante, como es la aprobación del Presupuesto.



El funcionario recordó que están en riesgo 115 millones de dólares en el programa económico con el FMI, pero que se trata de más que eso; porque está en juego la credibilidad del pueblo de Nicaragua.



“Son compromisos con un organismo internacional en algo que va a beneficiar al pueblo de Nicaragua, y estamos poniendo en riesgo las inversiones.



Puede ser que haya inversionistas que no estén interesados en invertir en un país que da ese tipo de señales”, apuntó.



Pero el diputado Carlos Langrand, del partido Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, consideró que habrá dos dictámenes, pues no está de acuerdo en que el Presupuesto se apruebe tal como fue enviado por el presidente Daniel Ortega.



El parlamentario señaló que la posición expresada por el ministro Guevara, en el sentido de que el Presupuesto es muy rígido como para hacerle modificaciones, no abona a un consenso sobre el tema, y ¿qué sentido tiene el haber llegado a consultarlo?, se preguntó.



Langrand reiteró su posición de que la partida para el programa Hambre Cero pase a las alcaldías, y que los recursos de Albanisa se hagan más transparentes.



Asimismo, señaló que los fondos destinados a la seguridad de la Secretaría del Frente Sandinista, estimados en unos dos millones de córdobas, deberían pasar a la Policía Nacional.



El Presupuesto de gastos de 2008 está estimado en 28 mil millones de córdobas, según el Ministerio de Hacienda.