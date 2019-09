Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

22 Enero 2008 |

4:37 p.m. |

END

Banco de Canadá recortó 0.25 los tipos de interés

Toronto, Canadá / EFE

El Banco de Canadá decidió ayer un recorte de un cuarto de punto de los tipos de interés, lo que deja el interbancario en el cuatro por ciento y el de descuento en el 4.25 por ciento, y apuntó que podría volver a bajarlos.



"A corto plazo, probablemente se necesitará más estímulo monetario para mantener la oferta y la demanda en equilibrio y devolver la inflación al objetivo en el medio plazo", señaló la autoridad monetaria.



El banco central explicó que aunque en el cuarto trimestre del año se produjo una ralentización del crecimiento, "la economía canadiense sigue operando por encima de su capacidad de producción". Agregó: "Tanto la inflación subyacente y total han sido menores de lo proyectado".



El Banco de Canadá también destacó que ante el deterioro de los mercados financieros desde octubre de 2007, cuando dio a conocer sus proyecciones económicas, y "un declive más profundo y prolongado en el sector de viviendas en EU, la previsión para el 2008 sobre la economía estadounidense es ahora, de forma significativa, más débil".



Bajan beneficios de bancos EU

Nueva York / EFE

Los beneficios de La corporación Bank of America y del Wachovia, el segundo y el cuarto mayor banco de Estados Unidos, redujeron sus beneficios en un 29 por ciento y en 19% por ciento en el ejercicio fiscal de 2007 y en un 95% y un 98 % en el cuarto trimestre respectivamente, debido a la crisis crediticia que afecta a Estados Unidos.



The Bank of America cerró el ejercicio con un beneficio neto de 14,980 millones de dólares, comparado con los 21,130 millones de dólares logrados en 2006. La ganancia por acción en 2007 fue de 3.30 dólares, un 28 por ciento menos que los 4.59 dólares del año anterior, en tanto que el Wachovia en 2007 ganó 6,310 millones de dólares, un 19% menos que en 2006, en que su beneficio fue de 7,790 millones de dólares.



Kenneth Lewis, presidente y consejero delegado de The Bank of America, señaló en un comunicado de prensa que los resultados del último trimestre "estuvieron gravemente afectados por las dislocaciones en marcha en los mercados de capital y la ralentización económica".



Mientras que informes del Wachovia señalan que el banco, con sede en Charlotte (Carolina del Norte), añadió que el año pasado el beneficio por acción fue de 3.26 dólares, un 30 por ciento menos que los 4.61 dólares de 2006.



Bajan expectativas negocios en Europa, EU y Japón

Madrid / EFE

Las expectativas de negocio de los directivos de empresas europeas, japonesas y estadounidenses para el próximo trienio han descendido por primera vez en cinco años, según una encuesta mundial elaborada por la consultora Price Waterhouse Coopers.



El estudio que la consultora presenta con motivo del Foro Económico Mundial de Davos, refleja que sólo la mitad de los presidentes y consejeros delegados preguntados asegura tener "mucha confianza" en que la compañía que dirige aumentará su actividad en los próximos doce meses, dos puntos menos que en la encuesta anterior.



Las regiones más pesimistas son Japón (donde las expectativas para el próximo trienio descienden al 31 por ciento) y Europa Occidental y Estados Unidos (donde bajan al 36 por ciento).



Por el contrario, Latinoamérica y Asia Pacífico mejoran sus expectativas, puesto que los empresarios indios (el 90 por ciento) son los que más confían en la evolución de sus empresas en los próximos doce meses, seguidos de los mexicanos (el 77 por ciento) y los chinos y rusos (el 73 por ciento).