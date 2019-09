Crédito para las Mypimes

(I Parte)



En la mayoría de los diagnósticos realizados al sector Mipyme, siempre encontraremos un denominador común: ¿existe o no financiamiento? Y sin filosofar mucho al respecto, dependiendo del lado que nos encontremos, diríamos: claro que sí (enfoque fuente) vs beneficiarios (no hay). ¿Y a qué obedece esta discrepancia? En este caso podemos referirnos a un viejo refrán: “Nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con que se mira”.



En nuestro país encontraremos financieras, ONG, microfinancieras, bancos… que ofertan préstamos al sector. Sin embargo, en la otra cara de la moneda los potenciales “usuarios” se perciben como “desplazados” o “marginados” de un sistema que únicamente clasifica en la mayoría de los casos a un empresario que se caracteriza por poseer registros contables, conocer realmente sus costos y estar “formalizados” (Alcaldía, DGI, INSS).



También deben poseer antigüedad, clientes plenamente identificados (tanto actuales como futuros) y, sobre todo, con GARANTÍAS TANGIBLES. ¿Y entonces qué acontece? Que el tamaño del mercado (demanda) se reduce drásticamente, teniendo como resultado que los que no tienen acceso superan notoriamente a los privilegiados clientes.



Sin convertirnos en jueces, tenemos que preguntarnos: ¿las Mipymes que no consiguen cumplir con los requisitos de nuestro oferente financiero actual, tendrán algún día alguna esperanza? Bajo las premisas esbozadas: DIFÍCILMENTE.



Sin embargo, en India, Inglaterra, República Dominicana, Panamá… hace varias décadas ya existen instituciones de DESARROLLO para las Mipymes, que trabajan con el modelo de MICROCRÉDITO, tanto a nivel personal como asociativo.



Cabe mencionar que estos esquemas han funcionando y continúan su incuestionable éxito por tres factores únicos e insustituibles: CULTURA DE PAGO, TASAS DE INTERÉS COMPETITIVAS (no subsidiadas) y ALTO GRADO DE ASOCIATIVIDAD (grupos) en algunos casos.



Por lo tanto, consideramos que ya es tiempo de revisar conjuntamente: gobierno, gremios Mipyme y el sector financiero, estos modelos que día a día brindan respuestas positivas, contundentes y atomizadas a la inmensa mayoría de micronegocios que se consideran eternamente excluidos de los sistemas de “pisos” (cooperación externa-institución segundo piso-institución primer piso).



Conclusión: “De un piso a otro se ganan millones los ‘intermediarios’, pero la mayoría de los usuarios continúa esperando una oportunidad” de acceso a fondos.