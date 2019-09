Condicionan apoyo a presupuesto

El denominado “Bloque contra la dictadura” avaló la aprobación del Presupuesto General de la República de 2008, pero con ciertos ajustes que no afecten los compromisos asumidos por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, FMI, aseguró el diputado Eduardo Montealegre, después de participar en una reunión con Humberto Arbulú, representante para Nicaragua de dicho organismo.



Luego de la reunión entre los diputados y el representante del FMI, el diputado Francisco Aguirre Sacasa insistió en que el Presupuesto debe estar aprobado antes del 25 de febrero, fecha en que llega al país la misión del Fondo para analizar el avance del programa económico firmado con el gobierno, lo que fue confirmado por el propio Arbulú.



Montealegre, por su parte, dijo que harían cambios al Presupuesto en lo que respecta a las partidas de gastos de la Presidencia y otros aspectos, pero que eso no afecta las condiciones del FMI, que más que todo establece no aumentar más allá de lo acordado la masa salarial.



El diputado dijo que en el Presupuesto podrían incluir una cláusula que indique que de la renegociación de la deuda de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis, se destinen recursos para incrementos salariales para algunos sectores.



Montealegre aseguró que no cree que haya problemas en aprobar el Presupuesto antes de que llegue la misión del FMI, ya que otras trabas similares en períodos anteriores se solucionaron sin problemas.



Por su parte, Arbulú manifestó que hasta el momento no podía referirse a los cambios que se están proponiendo en el proyecto de Presupuesto, porque hasta ahora no le han presentado ninguna propuesta al respecto para ser analizada por el organismo.