Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

25 Enero 2008 |

4:11 p.m. |

Bolsa de Managua transó 7% menos en 2007

MANAGUA / AFP

Las transacciones bursátiles de la bolsa de valores de Nicaragua se redujeron el año pasado 7%, en relación a 2006, debido a la leve caída que sufrieron las operaciones de corto plazo en la empresa privada, informó este viernes una fuente oficial.



“Las transacciones de la bolsa pasaron de 415 millones de dólares en 2006 a 386 millones en 2007. Esta baja se debió a que la mayoría de las operaciones que realizamos de corto plazo se hacen a través de los bancos” y el año pasado “no hubo mucha demanda”, declaró a AFP el gerente general de la bolsa de valores de Nicaragua, Gerardo Argüello.



En el mercado bursátil nicaragüense se venden y compran principalmente títulos valores del Estado, que equivalen al 99% de las transacciones y tan sólo un 1% son títulos emitidos por el sector privado. El proyecto de mayor importancia que la bolsa emprenderá en 2008 es la emisión de nuevos títulos valores que podrán negociarse, inclusive, en el extranjero.



“Los nicaragüenses podrán desde Nicaragua acceder a los mercados mundiales y viceversa. Éste es uno de los proyectos que pensamos iniciar en el mes de mayo, pero estamos a la espera que entre en vigencia el reglamento de la Ley de Mercados de Capitales”, explicó Argüello.



Crudo en los 90 dólares en NY

NUEVA YORK / AFP

Los precios del petróleo lograron este viernes recuperar lo perdido en la semana, alentados por una visión más optimista sobre el futuro de la economía estadounidense y en consecuencia sobre la solidez del consumo energético.



En el New York Mercantile Exchange (Nymex), el barril de “light sweet crude” para entrega en marzo cerró en alza de 1,30 dólar a 90,71 dólares, prácticamente al nivel del viernes pasado.



Luego de bajar más de 13% en relación a su récord del 3 de enero en 100,09 dólares en medio de un “mini-krach” bursátil originado en los temores de una recesión en la economía estadounidense, los precios del crudo se recuperaron claramente en las dos últimas sesiones, superando nuevamente la barra de los 90 dólares el barril.



Temores de recesión persisten en EU

Washington / AFP

El hundimiento de los mercados bursátiles registrado al inicio de la semana generó temores de una recesión en Estados Unidos capaz de afectar la economía mundial, que persisten pese al vasto plan de reactivación lanzado por Washington.



La Reserva Federal estadounidense (Fed) decidió el martes una drástica reducción de su tasa directriz a 3,5%, que no fue suficiente para detener la caída en cadena de las bolsas americanas, asiáticas y europeas y el jueves la administración de George W. Bush acordó con líderes del Congreso un plan de reactivación económica que inyectará cerca de 150,000 millones de dólares en los hogares y empresas.



Los estadounidenses podrían recuperar la confianza en el futuro y aumentar el consumo, con base en la devolución de impuestos, que puede llegar a 1,600 dólares por familia. Pero el efecto de esta medida sería limitado y podría llegar tarde.



Wall Street en una semana agitada

NUEVA YORK / AFP

La Bolsa de Nueva York cerró en baja este viernes, poniendo fin a dos sesiones consecutivas en alza, afectada por tomas de beneficios antes del fin de semana: el Dow Jones perdió 1.38% y el Nasdaq 1.47%.



Bush presiona por plan económico

White Sulphur Springs / eu AFP

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, presionó el viernes al Congreso para que adopte “lo antes posible” y sin retoques el plan de reanimación de la economía propuesto por el gobierno para sortear la amenaza de recesión.



“Entiendo los deseos de agregar disposiciones, a derecha y a izquierda. Creo firmemente que sería un error retardar y hacer fracasar este proyecto”, expresó el jefe de Estado en una reunión política en White Sulphur Springs (Virginia, este).



Bush se manifestó después de que su gobierno y los dirigentes de la Cámara de Representantes se pusieran de acuerdo sobre una serie de medidas destinadas a ayudar a la economía mundial a salvarse de la recesión, que alcanzan un monto de 145,000 millones de dólares.



Fed licitará créditos por US$ 30,000 millones

Washington / AFP

La Reserva Federal (Fed) estadounidense anunció este viernes que licitará créditos por 30,000 millones de dólares el lunes, en el marco de las adjudicaciones iniciadas en diciembre para conjurar la crisis financiera.



La licitación de fondos, a un plazo de 28 días, según el comunicado de la Fed, se inscribe en la iniciativa emprendida en diciembre pasado por varios bancos centrales para enfrentar la limitación del crédito, en medio de la crisis financiera.



La Fed ya realizó otras dos operaciones similares desde entonces y anunció que continuará con dos llamados mensuales mientras la situación financiera lo requiera.



Honduras importará combustibles de Venezuela

TEGUCIGALPA / AFP

El Congreso de Honduras autorizó al Gobierno a iniciar las negociaciones para la importación de combustibles provenientes de Venezuela, mediante la iniciativa denominada Petrocaribe.



El Ejecutivo había aprobado el lunes un decreto que detalla que Honduras comprará cerca de 100% de búnker para generación de energía térmica y 30% de la gasolina, diesel y gas usado en el país.



El Gobierno anunció la importación de 20,000 barriles diarios de combustible que generará una factura de 1,560 millones de dólares en los próximos dos años.



De ese monto, el 60% se pagará en efectivo en los primeros 90 días y el resto a 25 años de plazo con una tasa de interés de 1% y dos años de gracia.