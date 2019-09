Un delicioso aroma y un magnífico café”

Con buen cuerpo, buen aroma, buen sabor, de acidez balanceada y cultivado en sitios de respeto por la naturaleza, los cafés tipificados como especiales, originarios de Dipilto, Jinotega y Matagalpa, están dando la lucha a través de las más grandes cadenas del mundo, como StarBok Cofee, King Donald y ahora McDonald, entre otros.



¿A qué se debe que el café nicaragüense se codea ahora con lo mejor de Colombia, Guatemala, Jamaica y Brasil, entre otros? Evidentemente es porque el grano de Nicaragua, de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas, está saliendo a los mercados especializados del mundo cafetero, después de un cuido totalmente personalizado por parte de los productores.



Un viejo refrán dice “el ojo del amo engorda al caballo” y eso llevó a que en 2007 un productor de la localidad de Dipilto, en el norte de Nicaragua, obtuviera de compradores internacional un total de cuatro mil 670 dólares por un quintal, el segundo mejor precio a nivel mundial, obtenido en el evento denominado la Taza de la Excelencia.



Ese precio al que vendió el año pasado un productor nicaragüense en la Taza de la Excelencia, donde confluyen compradores de Europa, Estados Unidos y Asia, es algo nunca antes visto en la historia de Nicaragua, comentó Claudia Castellón, Directora Ejecutiva de la Asociación de Cafés Especiales de Nicaragua.



Es que, además, de acuerdo con Castellón, el papel importante que están jugando los cafés especiales nicaragüenses en el mundo, en donde están emergiendo con gran fuerza, hace que se codeen con los grandes que han estado ahí tradicionalmente..



Castellón señala que actualmente el café convencional anda entre los 130 y 137 dólares en el mercado de Nueva York y es a donde van las grandes producciones de café, pero las calidades especiales generalmente son cultivadas en parcelas pequeñas, con preservación del medioambiente, bajo sombra, posiblemente abonado con fertilizante natural y con el cuido permanente del dueño de la finca, entre otras características.



De acuerdo con la directiva de la Asociación de Cafés Especiales de Nicaragua, el mercado de este tipo de café se ha ido ampliando cada día más, y eso “lo podemos lograr con la llegada a Nicaragua de una delegación de Taiwan que está interesada en comprar del aromático grano nicaragüense”.



Castellón revela que más del 20 por ciento del café nicaragüense está vendiéndose como un café especial, pero el sueño del rubro es que se llegue a vender un 50 por ciento de la cosecha nacional como café especial.





Alta calidad emergente

La mayor parte del café nicaragüense tiene calidad de especial, pero no se vende en este tipo de mercado. La mayor parte de este tipo de grano proviene de las zonas altas del país, como Dipilto y algunas zonas de Jinotega y Matagalpa

Actualmente, una parte importante del café especial de Nicaragua es certificado por grandes empresas, como Starbok, así como por organismos como Rainforest Alliance, desde donde el café nicaragüense ha obtenido premios al venderse.



“Ahorita unos 200 mil quintales de café del país se estarán vendiendo en el mundo con premios, con calidad de especiales”, sostiene la conocedora quien reitera que Nicaragua tiene un café de alta calidad y eso lo prueba de que “antes nosotros buscábamos a los compradores, ahora ellos nos buscan”.



En ese sentido aseguró que la Asociación Nacional de Cafés Especiales está manteniendo una campaña que lleve a que la marca y el origen de hecho o cultivado en Nicaragua se cuele por todos los sitios donde quieren beber de granos de alta calidad.



En ese sentido se está promoviendo internacionalmente el logotipo “Cafés de Nicaragua, la esencia de nuestra gente”, y es como está siendo vendido el grano nacional de alta calidad.



“De hecho, la presencia de Nicaragua en el mundo del café especial ya es buena, somos conocidos, ya estamos en el mapa de los compradores de café en el que antes tal vez no lo estábamos, este es el séptimo año que se hace el evento de la Taza de la Excelencia”, explica la conocedora.



Castellón destaca que el café especial de Nicaragua tiene un campo importante que llenar en el mundo del aromático grano, tomando en cuenta que el mejor producto de este arbusto se está colando en los mejores restaurantes y cafeterías del mundo, donde se proyectan vender solo producto de alta calidad.





Una acertada opinión

La opinión expresada por Castellón es reiterada por el Presidente de la Empresa oficial de Comercio Exterior de Taiwan, señor C.J.HSU, quien dijo a EL NUEVO DIARIO que el café nicaragüense es conocido en su país por la alta calidad que tiene, pero que normalmente llegaba a través de terceros países, pero con llegada reciente a Nicaragua de una misión de empresarios de aquella nación asiática, se podrá obtener directamente.



Por otro lado, la conocedora de cafés especiales que representa a la empresa Creation Food Co., Ltd, manifestó que el café de Nicaragua tiene buen sabor, es bastante balanceado, muy bueno para los asiáticos, especialmente para Taiwan, porque “a los asiáticos no nos gusta mucho el grano de ala alta acidez, y el nicaragüense está muy bien balanceado”.



Otras características mencionadas por la señora Lu, quien participó en un evento de catación de café nicaragüense especial, también dijo que es grano con “buen aroma, un poco dulce, como acaramelado, con buen cuerpo, y sin duda, bastante bien”.



Entre tanto, Roberto Bendaña, productor cafetalero de Matagalpa, dijo que el mercado de cafés especiales ya representa entre el 25 y el 30 por ciento de las exportaciones, y añadió que este año será el mejor o uno de los mejores en cuanto al volumen de café que se producirá.



“Esto (las exportaciones de café especial) es parte de los intercambios que estamos teniendo con baristas, importadores y tostadores. Estamos llegando al final de la cadena”, expresó, al tiempo que recordó que hace 10 años el que venía a comprar café a Nicaragua era un agente que le vendía al importador y que posteriormente vinieron los importadores, quienes les venden al tostador.



Añadió que posteriormente vinieron los tostadores, quienes le venden a las cafeterías, pero ahora las cafeterías están trayendo a sus baristas, que son quienes lo elaboran, prueban y sirven.





Café nicaragüense con alta reputación

“Como son baristas campeones, de renombre y reputación, si dice que le impresionó un tipo de café de determinado lugar del país, el producto se vuelve famoso y los tostadores comienzan a demandar más el grano”, dijo.



El productor recordó que cuando se formó la Asociación de Cafés Especiales en el país, algunos creían que se trataba de un nicho muy pequeño de la industria y que estaban locos, pero posteriormente se fueron dando cuenta de que todo el café de Nicaragua, por ser de la variedad arábiga lavado, tiene el potencial de ser de especialidad.



“Inclusive, el café que no tiene la altura que a veces pensábamos que era requerido para los cafés especiales, también pueden usarse en otras mezclas y formas para el tipo espresso, que es muy codiciado”, dijo, y explicó que con la identificación de nichos especiales de mercado la Asociación de Cafés Especiales y las cooperativas han hecho una excelente labor.



Mencionó una serie de organizaciones como la Agencia Internacional para el Desarrollo, Usaid, Asdi, Finida, la Unión Europea y el BID, han estado promoviendo la calidad del café, impulsando la certificación de las fincas, lo que conlleva tener buenas prácticas agrícolas y de procesamiento, que redunda en una mejor calidad de vida de los trabajadores y pequeños productores.



Por otra parte, Bendaña afirmó que el precio del quintal de café que se vende en la Bolsa de Nueva York ha estado rondando los 135 dólares, aproximadamente, que es superior al de años anteriores y dijo que la producción de este ciclo podría superar los dos millones de quintales, de los cuales se exportarían cerca de 1.8 millones de quintales.



“Somos productores de café, pero no somos buenos consumidores de café, ahí tenemos que incidir en el consumo interno de café de nosotros, los nicaragüenses, por eso es que la Asociación de Cafés Especiales y las otras organizaciones “estamos dando capacitaciones en hoteles, restaurantes, a cafetaleros, cafeterías, en el barismo, que el barista en un bar tender de café”, explicó por su lado Claudia Castellón.



Como parte de esa campaña manifestó que entre el ocho y el nueve y diez de febrero, en el hotel Holliday Inn se llevará a cabo el segundo campeonato nacional de barismo, producto del cual la persona ganadora va a ir a competir a Dinamarca a nivel mundial.