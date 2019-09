EEUU: demócratas desean añadir fuerte suma a paquete de estímulos

Los demócratas en el Senado desean añadir 150 mil millones de dólares a un paquete de estímulo económico a fin de aumentar los beneficios a jubilados y desempleados, lo que prácticamente asegura un enfrentamiento con la Casa Blanca y líderes de la Cámara de Representantes, que impulsan un paquete de medidas más modesto.



La Cámara de Representantes se propone votar el martes sobre un plan que acelerará reembolsos de dinero de hasta 600 dólares a la mayoría de las personas que perciban salarios, y algo más para parejas y para familias con hijos. Entre tanto, el Senado proyecta elaborar su propio conjunto de medidas con una serie de añadidos, dijeron asesores de ambos partidos en el Senado, que pidieron no ser identificados pues la propuesta no está concluida.



La acción es en desafío a advertencias del gobierno del presidente George W. Bush de que existe el riesgo de desbaratar las negociaciones con esos cambios.



Añadir reembolsos de dinero para jubilados, que no serían elegibles de acuerdo al plan elaborado por líderes de la Cámara de Representantes y por la Casa Blanca, significaría reducir los reembolsos de 600 a 500 dólares cada uno, informó un asesor del Senado.



Bush se propone aprovechar el mensaje presidencial sobre el estado de la nación el lunes en la noche para pedir al Congreso una rápida acción en torno al acuerdo, informó la Casa Blanca.



Bush dirá ''al Congreso, y específicamente al Senado, que no demore o haga fracasar el acuerdo'', dijo Dana Perino, vocera de la Casa Blanca.



Pese a ello, presiones de organizaciones que defienden los derechos de los ancianos, y sindicatos, ambos potentes fuerzas políticas, han alentado a los senadores de ambos partidos a proponer gastos adicionales.