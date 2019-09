Potencial exportador de frijoles negros es grande

Los nicaragüenses deberíamos estar contentos con la oferta de compra de miles de toneladas de frijol a Venezuela, porque tenemos capacidad productiva y se está abriendo un nuevo mercado, afirmó Orlando Solórzano, titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Mific, ante los señalamientos de algunos productores que señalan que no hay suficiente producto para vender a Suramérica.



Durante la última visita que hizo el presidente Hugo Chávez a Nicaragua, Ariel Bucardo, Ministro Agropecuario y Forestal, anunció que este año se exportarán seis mil toneladas de frijol negro a Venezuela, además de otra gran cantidad en carne y otros rubros.



Posteriormente el presidente Daniel Ortega firmó en Venezuela una serie de compromisos comerciales, en los que estableció la exportación de 8 mil toneladas de frijol negro y otros rubros en cantidades que el país no produce.



Pero en el caso del frijol negro, tanto el ministro del Mific como algunos productores aseguraron que mientras no se incluya el frijol rojo y sean las 6 u 8 mil toneladas de que se habló, es factible que se cumpla.



Solórzano afirmó que con esta oferta de compra, Nicaragua tiene una oportunidad que pocas veces ha experimentado, pues de aumentar las exportaciones y los productores agropecuarios también tienen la opción de obtener mejores precios para sus productos, por lo cual, más bien hay que verlo con optimismo.



“El planteamiento de la noticia como que no vamos a poder exportar, no hay que tener dudas, tenemos capacidad, hay un potencial, tenemos tierras, hay productores que saben producir y qué bien que tengamos el mercado”, subrayó.



El ministro reconoció que existen limitaciones estructurales, falta de financiamiento y se debe trabajar en mejorar los mecanismos para el otorgamiento de crédito, para que los recursos lleguen al productor a tasas de interés más bajas.



Añadió que lo relacionado con la oferta que se hizo para exportar frijoles y otros rubros a Venezuela, fue consultada con los productores, como todos los temas que tienen que ver con el mercado internacional.



Solórzano indicó que Nicaragua es el abastecedor de varios productos alimenticios en el mercado regional, como frijoles, granos básicos, carne y derivados lácteos.



“Es una cantidad de productos en los que precisamente en ellos está el futuro de Nicaragua y no puede dejar de exportar, porque se lanza un mal mensaje a los productores y financiadores”, expresó.



Exportación de frijol es factible

Por su parte, Manuel Álvarez, Vicepresidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, Upanic, dijo que habría problema si se incluye frijol rojo, porque con los problemas que enfrentó el producto por el clima y las exportaciones, se agudizaría la situación de altos precios en el mercado local. Datos de Upanic indican que Nicaragua produce unas 22 mil toneladas de frijol negro en las tres cosechas del año, por lo cual, 6 mil u 8 mil toneladas que se le vendan a Venezuela, no afectarían en nada la producción local ni el mercado, porque el país casi no los consume.



El frijol negro es poco consumido en el mercado local y se exporta a mercados como Estados Unidos, México y Costa Rica, aunque las cosechas pasadas por el efecto del clima, probablemente no se logró obtener la misma cantidad que en años anteriores. Sin embargo, Álvarez consideró difícil el cumplir con las cantidades ofrecidas de otros productos como el maíz, ya que no producimos tanto como para vender lo que Venezuela quiere.



Informes del Centro de Trámites de las Exportaciones, Cetrex, publicados en su página web, indican que las ventas a Venezuela durante 2007 sumaron 7.6 millones de dólares, superior a los dos millones de dólares registrados en 2006.



El ministro del Mific garantizó que con las exportaciones de frijol al país suramericano, no habrá ningún problema con el abastecimiento del grano a nivel nacional.