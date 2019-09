Declaraciones presidenciales pueden afectar inversión

Las declaraciones del presidente Daniel Ortega en su toma de partido en las tensiones entre Venezuela y Colombia podrían afectar la toma de decisiones de inversionistas extranjeros de colocar su capital en proyectos en Nicaragua, lo que agrega un problema más al choque externo que se está produciendo en la economía con el alto precio internacional del petróleo y las señales de desaceleración económica de Estados Unidos.



El planteamiento es realizado por el doctor en Economía Israel Benavides, quien considera que la variable anterior añade inestabilidad, dada la importancia estratégica y geopolítica de Colombia para Estados Unidos, sobre todo, tomando en cuenta el enfrentamiento verbal que el presidente de Venezuela mantiene con el gobierno norteamericano.



En opinión de otro economista, Adolfo Acevedo, las declaraciones del mandatario nicaragüense no tendrán mayor trascendencia, dado que los inversionistas locales lo conocen y los internacionales están más preocupados por la posible desaceleración de la economía norteamericana.



Sin embargo, Benavides no considera que los planteamientos de Ortega sean el principal problema para el país, pero sí pueden incidir negativamente en el, que de por sí se verá afectado por el shock a la economía estadounidense, que de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional crecerá este año aproximadamente un 1.9 por ciento en relación con el 2007, y no casi al cinco, como se había pronosticado el año pasado para 2008.



En ese sentido, no cree que el Producto Interno Bruto de Nicaragua pueda crecer en 4.5 por ciento en el año, a como fue vaticinado, dado que la fuerte dependencia que el país tiene con la economía de Estados Unidos puede afectar compras de ese país y en cierta medida envío de remesas, pese a que el gobierno de esa nación está tomando medidas para intentar conjurar la crisis económica que se abate sobre ese país, originada en los problemas inmobiliarios.



Nicaragua entre los afectados

Benavides piensa que la reducción de la tasa de interés y la devolución de fondos originados en el Impuesto sobre la Renta (IR), no tendrán el resultado esperado por la actual administración norteamericana, y lo más que lograrán será amortiguar la velocidad de la desaceleración económica, o sea, de la reducción del nivel de crecimiento del Producto Interno Bruto de ese país.



Esa situación, sostiene Benavides, no afectará generalmente el crecimiento de América Latina, pero sí provocará problemas a México y a América Central, cuyo nivel de interrelación con la economía norteamericana es muy grande, al tiempo que dijo que el país más golpeado del istmo centroamericano probablemente será Nicaragua.



Para el economista, el sector más afectado será seguramente la maquila, si se llega a producir una recesión en la economía norteamericana, sin embargo, añadió que no cree que ese fenómeno económico se vaya a presentar en Estados Unidos y que sólo podría quedar en una desaceleración del ritmo de crecimiento del PIB estadounidense.



Previendo afectaciones en las inversiones y en el envío de remesas, Benavides dijo que los recursos que produce la venta de derivados del petróleo en Nicaragua, podrían ser usados en grandes inversiones públicas de proyectos de impacto en la agricultura y en la infraestructura, para amortiguar los problemas económicos llegados desde fuera del país.