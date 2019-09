Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

Acuerdo agrícola en OMC tendrá que esperar

GINEBRA / AFP

Las conversaciones mantenidas al margen del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) la semana pasada sobre el ciclo de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC) fueron “positivas”, pero no hay que esperar un acuerdo agrícola de forma inminente, explicó el lunes el ministro australiano de Comercio. “Hubo resultados positivos en Davos y pienso que hubo gente sorprendida”, declaró Simon Crean a la prensa en Ginebra. Sin embargo, “no diría que estamos cerca de obtener un acuerdo sobre agricultura”, dentro del ciclo de liberalización comercial de Doha. “Veamos qué pasa en los meses venideros”, agregó el ministro. Unos 20 ministros de Comercio se reunieron al margen del Foro de Davos (Suiza) la semana pasada a instancias de la ministra suiza de Economía, Doris Leuthard.



Bajas ventas de viviendas nuevas en EU

Washington / AFP

Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos alcanzaron en diciembre su nivel mínimo en 12 años, cayendo 4,7% con relación a noviembre, mientras el precio de las transacciones se sigue hundiendo, anunció el lunes el Departamento de Comercio. Las ventas de viviendas nuevas quedaron en 604.000 unidades a ritmo anual, contra una previsión de los analistas de 645.000, su nivel más bajo desde febrero de 1995 (559.000 unidades). Además, las cifras de noviembre fueron corregidas a la baja a 634.000, en lugar de las 647.000 anunciadas precedentemente. Sobre un año, las ventas cayeron 40,7% en diciembre, su retroceso más fuerte desde septiembre de 1981. Los precios medios, por su parte, cayeron 10,4% con relación a un año atrás, para quedar en 219.200 dólares, a su nivel más bajo desde setiembre de 2004.



Wall Street abre en leve baja

NUEVA YORK / AFP

La Bolsa de Nueva York abrió en leve baja este lunes, siguiendo a las bolsas asiáticas y europeas, afectadas por temores de una desaceleración generalizada de la economía: el Dow Jones perdía 0,23% y el Nasdaq bajaba 0,27%. Luego de una fugaz incursión en el verde en la apertura, el Dow Jones Industrial Average (DJIA) volvía a terreno negativo hacia las 14H35 GMT, bajando 27,96 puntos a 12.179,21 unidades. El índice Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, perdía 6,32 puntos a 2.319,88 unidades y el índice ampliado Standard and Poor’s 500 bajaba 0,15% (-1,95 punto) a 1.328,66. El movimiento a la baja se debe “en gran parte a la caída de los mercados asiáticos el lunes, provocada a su vez por el repliegue de Wall Street el viernes”, explicó Dick Green, analista de la firma de informaciones financieras Briefing.com.



Récord de inversión extranjera en Brasil

Brasilia / AFP

Brasil registró en 2007 un récord histórico de Inversión Extranjera Directa (IED), con 34.616 millones de dólares (casi el doble de los 18.782 millones de 2006), y un resultado de transacciones corrientes de 3.555 millones de dólares, informó el lunes el Banco Central. Para 2008 el Banco Central estima que la IED sumará 28.000 millones de dólares y enero ya comenzó en sintonía, con un récord de 4.000 millones de dólares hasta este lunes, informó el director económico de la entidad, Altamir Lopes. Otro sector que registró récord histórico de ingresos fue el de acciones y papeles domésticos de largo plazo, que terminó 2007 con 39.766 millones de dólares (frente a 14.687 millones de dólares de 2006), y fue empujado aún por un resultado récord de diciembre, con 8.734 millones de dólares. La turbulencia que sacude a los mercados internacionales, sin embargo, se tradujo en números negativos en enero, y hasta este lunes el Banco Central registró salida neta de 1.800 millones de dólares por acciones y renta fija.



Acuerdan fusión bancaria

Washington / AFP

El banco estadounidense Sallie Mae, especializado en créditos a estudiantes, llegó a un acuerdo con los ex candidatos a su adquisición, evitando así una batalla judicial sobre las responsabilidades por el fracaso de la venta, según un comunicado publicado el lunes por la entidad. A cambio del retiro de la demanda presentada en octubre contre el fondo de inversiones J.C. Flowers y los bancos JPMorgan Chase y Bank of America, los tres ex candidatos aceptaron refinanciar unos 31.000 millones de dólares de deudas de Sallie Mae que llegaban a su vencimiento.



UE lanza giro bancario armonizado

BRUSELAS / AFP

Tras el surgimiento del euro que simplificó las operaciones en dinero efectivo, la Unión Europea (UE) quiere facilitar ahora otras formas de pago en el bloque y por ello lanzó el lunes el giro bancario europeo SEPA. El Espacio Único de Pago en Euros (SEPA, según sus siglas en inglés) abarca la zona euro así como también a los otros países de la UE, Noruega, Lichtenstein, Islandia y Suiza.