Costa Rica pedirá prórroga para vigencia del TLC con EU

Costa Rica

El gobierno de Costa Rica solicitará a Estados Unidos una prórroga para que entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio, debido a que el congreso no podrá tener aprobada la llamada agenda de implementación de dicho acuerdo comercial.



El presidente Oscar Arias aceptó que tendrá que pedir más tiempo, y espera hacerlo en la segunda quincena de febrero, aunque no especificó de cuánto será el período que pedirá. Sin embargo, se menciona que sería de dos meses.



“Es evidente que no vamos a salir antes del 29 (febrero, fecha límite que tiene el país para que ponga en marcha el TLC), y lamentablemente vamos a pedir prórroga”, declaró el mandatario.



Arias dijo que primero solicitará sólo a los EU el período de gracia, pues ese gobierno fue el que puso “la mayoría de los requisitos” y “no el resto de firmantes”, esto en referencia a los países de la región y Dominicana.



Solicitarán meses extras

De tener que solicitar “los meses extras” también a los demás países firmantes del TLC, es “inevitable” que Costa Rica negocie los votos, y a eso es lo que el gobierno tico tenía temor, porque estima que algunos gobiernos pretenderían sacar ventaja de ello.



Sin embargo, el presidente Arias ha manifestado que “confía” en que los vecinos del istmo “no pidan mucho”, porque a éstos mismos les sirve que Costa Rica tenga en vigencia el TLC.



De esta forma, los ticos, además de haber sido los únicos que negociaron unilateralmente con la nación del norte, se convertirán en la única nación en pedir más tiempo que el establecido en el acuerdo.



Los ticos atraviesan este problema de tiempo porque los diputados sólo han aprobado cuatro de las 12 leyes que se requieren para implementar el TLC.



