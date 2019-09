ABC de las Mipymes

¿Es posible el autofinanciamiento en las Mipymes?



Como aludía en relación a la variable “financiamiento” en el sector Mipymes, considero relevante extrapolar la experiencia panameña sobre el autofinanciamiento en este sector, como fue la creación de MI BANCO.



Pero, ¿en qué consiste la implementación de dicha iniciativa financiera?

“Es la conjugación de esfuerzos monetarios de diferentes dueños de negocios Mipymes que decidieron instaurar su propio BANCO”.



El modelo establece que los préstamos se efectúan a “grupos homólogos”: 10 (sastres, ebanistas, plomeros, electricistas, zapateros…etc) de forma tal que cuando uno de ellos es el “beneficiario”, los restantes se constituyen en co-deudores. Aquí cabe una nueva inquietud: ¿sería usted capaz, mi estimado lector, de no cancelar un préstamo a su propio banco y con co-deudores que lo avalaron con un grado extremo de confianza? Pienso que no. Eso rompería el pacto de confianza a partir del cual se creó el banco. En otras palabras, sería su ruina.



Veamos un ejemplo: si la entidad que supervisa las operaciones bancarias (SIB) de un país estableciese que el capital mínimo para fundarlo fuese de $ 2,000,000 (Panamá) y cada acción es de $ 100.00, necesitaríamos 20,000 accionistas. Si el monto se incrementa a $ 10,000,000 = 100,000 accionistas. Basándonos en ciertas cifras que presentan los estudios de las Mipymes, tenemos 150,000 empresas identificadas y 500,000 sin registrar en nuestra patria.



Cabría preguntarnos: ¿Nicaragua tiene o no la cantidad de 20,000 o 100,000 propietarios que aporten $ 100? Seguro que sí.



En este mundo globalizado y al propio desarrollo de las Mipymes en Nicaragua, es hora de sumar esfuerzo bajo el principio de asociatividad y pensar en la creación de un Banco Mipymes, donde exista el autofinanciamiento.



Mientras en banco del vecino país continúa desarrollándose, la panacea que se está vendiendo a este sector es la creación de un Banco de Fomento. Sobre este tema hablaremos en la próxima semana.



Doctor en Ciencias Empresariales. Autor del libro Autodiagnóstico de las pequeñas y medianas empresas y Presidente de Consede. Celular 8834866.



