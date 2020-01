Inflación tenderá a asentarse durante 2008

El economista Adolfo Acevedo Vogl considera que en 2008 difícilmente se repetirán los niveles de inflación que Nicaragua registró en 2007, pues según él, los signos de desaceleración de la economía a nivel mundial reducirán las expectativas en torno a un incremento inmoderado de los precios a lo largo del año.



Acevedo destacó que, sin embargo, no cree que los precios del petróleo se derrumben en el mercado internacional, pero considera que por el miedo a una recesión de la economía mundial, impulsada por los signos desalentadores de la economía norteamericana, el valor del crudo se mantendrá cerca de los 90 dólares por barril, pero no seguirá subiendo.



En ese sentido manifestó que no cree que la situación del año pasado se vaya a repetir, pero no negó que casi cualquier hecho hace que los combustibles suban de precio, lo que impulsa hacia el alza también los costos de producción de los frutos de la economía de todas las naciones.



A nivel interno se dan ciertos desfaces propios de una economía agropecuaria estacional, como es en el caso de mayo, abril y junio, cuando los precios de los alimentos normalmente tienden a subir, debido a que en ese momento ya están prácticamente agotadas todas las reservas y aún no han salido las cosechas de primera.



Recordó que normalmente los precios de los granos vuelven a bajar cuando sale al mercado la cosecha de primera.



Por otra parte manifestó que temporalmente bajó el precio del petróleo, pero no cree que eso tenga efectos importantes a nivel de la economía de Nicaragua, en tanto señaló que todos los años se eleva el consumo de los derivados de combustibles, que están siendo comprados en parte importante a Venezuela por Petronic.



Sobre los créditos petroleros, Acevedo sostuvo que si se mantiene esa operación con Venezuela y llegan al país unos 350 millones de dólares, ese financiamiento actuará en forma importante en el gasto interno y,por lo tanto, ayudando a reactivar la economía, fundamentalmente en el sector agropecuario con los pequeños productores.





Incertidumbre

Por otro lado señaló que aún hay cierta incertidumbre con el asunto de los créditos venezolanos, cuyo efecto podría aumentar la actividad económica, aumentar la brecha externa con mayores importaciones y puede aumentar en algunos casos la inflación cuando haya cuellos de botellas en la oferta.



Recientemente el Instituto Nicaragüense de Energía autorizó a la distribuidora Unión Fenosa que subiera la tarifa de electricidad en un 8.5 por ciento, lo que a su vez

desató una nueva escalada en el precio de alimentos básicos, de acuerdo a comerciantes de los mercados de Managua.



Mientras tanto, el precio de los combustibles registró un nuevo incremento en las últimas horas, cuando el litro de gasolina superó los 20,5 córdobas (1,08 dólares) y el diesel alcanzó 0,92 dólares.





Uno de los productos cuyo precio aumentó fue la leche pasteurizada, que el fin de semana pasó de 0,68 dólares a 0,79 dólares el litro, lo que a la vez se produjo en derivados lácteos como mantequilla, crema y queso.





