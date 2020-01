Breves económicas Jorge Eduardo Arellano

05 Febrero 2008

4:25 p.m. |

END

Dificultades de garantes de crédito perturban mercados

Washington/AFP

Las dificultades que están sufriendo las firmas de garantía de crédito en Estados Unidos pueden "prolongar las perturbaciones" que viven los mercados financieros, según un estudio publicado el martes por la agencia de calificación de riesgos Standard and Poor's.



La agencia precisó que la crisis que están sufriendo los garantes de crédito "puede afectar no sólo los mercados en los cuales están directamente implicados" sino los mercados financieros en general.



Varias firmas de garantía de crédito fueron objeto de rebajas de calificación por parte de las tres principales agencias, Standard and Poor's y Moody's et Fitch, en las últimas semanas.



Para poder ejercer su actividad, estas empresas necesitan en forma imprescindible la nota más alta: AAA, merced a la cual quienes emiten títulos con su garantía obtienen en el mercado las mejores condiciones.



Fuerte baja en bolsas europeas

París/AFP

Las bolsas europeas cerraron el martes con importantes pérdidas tras la publicación de un dato económico en Estados Unidos que multiplicó el miedo a una recesión.



Así, el índice Dax de Francfort perdió un 3,36%, el CAC-40 de París un 3,96, el Footsie de Londres un 2,63% y el Ibex 35 de Madrid un 5,19%. Además, Amsterdam retrocedió un 3,34%, Zurich un 3,02%, Milán un 3,05% y Estocolmo un 3,16%.



Este cierre de negocios en rojo generalizado se vio impulsado por el anuncio de que la producción de servicios en Estados Unidos bajó en enero por primera vez desde marzo de 2003 y se situó en 41,9% frente al 54,4% de diciembre.



Este índice es muy inferior a la expectativa de los analistas, ya que es la primera vez que pasa por debajo de la barrera psicológica del 50% desde hace cinco años, lo cual refleja una crisis del sector en el país. "Este informe es la prueba flagrante de la recesión de la economía estadounidense", resumió Sal Guatieri de la consultora BMO Capital Markets.



América Latina rezagada frente a China

Washington/AFP

China está acaparando la mayor parte del crecimiento en alta tecnología en los países emergentes, un sector en el que América Latina aparece como el principal perdedor, según un estudio dado a conocer el martes.



El trabajo llevado a cabo por Kevin Gallagher, de la Universidad de Boston, y Roberto Porzecanski, de la Universidad Tufts, concluye que el crecimiento de China en las industrias tecnológicas presenta un desafío muy importante para América Latina, que no ha logrado mantener su competitividad.



"La competitividad de los países latinoamericanos en alta tecnología se está estancando o deteriorando rápidamente para la abrumadora mayoría de los productos" de esa rama, dijeron los investigadores en un documento dado a conocer por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California.



"Aunque no especulamos sobre las causas (...) nuestros estudios muestran innegablemente que los esfuerzos de China por desarrollar su propia capacidad tecnológica y competitividad, han sido mucho más exitosos" que los de América Latina, advierte el documento.



Textileras ticas venden más en Centroamérica

SAN JOSÉ/AFP

Las exportaciones textiles costarricenses perdieron 55,6 millones de dólares el pasado año, pese a que las ventas a Centroamérica crecieron un 72,4%.



Según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) recogidos por el diario Prensa Libre, las ventas externas en textiles disminuyeron un 17,4% a Estados Unidos pasando de 416,4 millones a 344 millones de dólares, mientras que a Centroamérica crecieron de 31,94 millones a 55 millones.



Pese al incremento de las ventas en la región, los industriales costarricenses del ramo están preocupados por el retraso en la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos, ya que ello les permitiría cumplir con las reglas de origen.



Es decir, poder comprar telas, hilos, tintas u otros productos intermedios en la región, y poder vender los productos confeccionados en otra nación firmante del TLC a Estados Unidos sin impuestos.